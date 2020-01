Addou: “Le contrat-programme Etat-RAM est pour bientôt”

Le PDG de la Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, a répondu à trois questions posées par nos confrères des Inspirations ÉCO.

Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc «Le contrat-programme est pour bientôt»

Les Inspirations ÉCO: Où en est le contrat-programme de RAM ?

Hamid Addou : Comme vous le savez, nous avons finalisé le contrat-programme et la vision stratégique de la Royal Air Maroc. Nous étions sur des discussions et des points de négociation avec le ministère de tutelle. Après le changement ministériel, il y a eu une nouvelle dynamique qui s’est instaurée et aujourd’hui nous sommes complètement aligné avec notre tutelle. Il s’avère que nous avons eu quelques semaines de retard certes, mais je vous assure que nous sommes très optimistes, il faudra juste patienter quelques semaines et tout ira bien.

Quelle est la valeur ajoutée du partenariat avec American Airlines pour RAM ?

H.A: Ce partenariat permet à notre compagnie d’offrir à ses clients un confort additionnel en termes d’horaires et de gestion de connectivité. Nous sommes dans une recherche continue pour offrir le meilleur à nos passagers, pas seulement au niveau du service à bord mais aussi en termes d’offre produits, d’offres de tarifs. Ceci nous permet donc d’offrir un menu plus enrichi de la possibilité de voyages à nos passagers et à ceux d’American Airlines.

Quelles sont les répercussions pour l’économie nationale ?

Ce partenariat va également booster le tourisme national. En effet, American Airlines, c’est plusieurs centaines de millions de voyageurs, c’est aussi une notoriété mondiale. Le code-share entre nos deux compagnies implique simplement le fait de présenter le Maroc à des centaines de millions d’Américains qui représentent un fort potentiel touristique pour notre pays.

D.L.