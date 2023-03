Accélération du Tourisme : le Maroc brille à l’ITB de Berlin

Après une année 2022 exceptionnelle pour le tourisme marocain ayant permis de récupérer 116 % des recettes de voyage en devises et 84 % des arrivées de 2019, l’heure est à l’accélération de la croissance et notamment dans les marchés émetteurs stratégiques. C’est dans ce contexte que survient la participation marocaine au salon ITB (bourse internationale du tourisme) à Berlin et dont la délégation est présidée par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

Cette participation distinguée au ITB Berlin vient renforcer les efforts déployés par le ministère et l’ONMT pour promouvoir la destination Maroc et améliorer sa distribution auprès de professionnels mondiaux. Elle vient par ailleurs donner un signal fort quant à la volonté du Maroc de reconquérir le marché allemand, 4e marché émetteur en termes d’arrivées touristiques et l’un des marchés européens prioritaires pour le développement touristique de notre pays.

Accompagnée de Mohammed Msellek, Secrétaire général du Ministère et de Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, la Ministre a adopté une démarche offensive et a multiplié les rencontres avec les Tour-Opérateurs allemands leaders notamment, TUI Group, FTI Group et Schauinsland, afin de faire le point sur les partenariats en cours et d’explorer de nouvelles pistes de développement.

Dans ce cadre, plusieurs partenariats stratégiques ont été signés en marge du ITB Berlin dont deux Mémorandum d’entente avec le géant allemand TUI Group ainsi que la compagnie aérienne allemande Condor afin de créer plusieurs nouvelles fréquences hebdomadaires à partir d’octobre 2023 depuis Munich, Francfort, Dusseldorf et Hambourg vers Agadir.

L’ITB Berlin a par ailleurs été l’occasion pour la Ministre de promouvoir la destination Maroc auprès d’une presse mondiale influente, notamment la chaine d’information Euronews.

S’agissant du renforcement de la coopération touristique entre le Maroc et l’Allemagne, Fatim-Zahra Ammor a rencontré Dieter Janecek, Coordinateur du gouvernement fédéral pour l’Économie Maritime et le Tourisme ainsi que Jana Schimke, Présidente de la Commission du Tourisme au Parlement allemand. Ces deux réunions ont permis de partager les expériences des deux pays en matière de relance du secteur post-pandémie et de confirmer la volonté de notre pays de renforcer la coopération touristique, notamment en matière de promotion des produits touristiques marocains et des opportunités d’investissement dans le tourisme au profit des touristes et investisseurs allemands.