ABL Aviation nomme Rodrigo Simoes responsable de son bureau à Casablanca

ABL Aviation vient d’annoncer la nomination de Rodrigo Simoes au poste de Vice-président technique et en tant que nouveau responsable de son bureau de Casablanca. Dans le cadre des nouvelles prérogatives qui lui sont désormais attribuées, Rodrigo sera chargé de la supervision de l’ensemble des activités du bureau de ABL Aviation à Casablanca, mais aussi du soutien du CTO sur différents sujets techniques connexes.

«Cette nouvelle nomination revêt un caractère capital étant donné qu’elle rentre dans le sillage du programme d’expansion de ABL Aviation au Maroc et en Afrique, des marchés qui sont considérés comme stratégiques pour nous», a déclaré Ali Ben Lmadani, Président directeur général de ABL Aviation. Et d’ajouter : «nous sommes convaincus que l’expérience de Rodrigo lui permettra de travailler en toute aisance avec une équipe de professionnels très enthousiastes et passionnés, mais aussi d’évaluer avec précision les différentes opportunités qu’offre le secteur au niveau régional».

A noter que Rodrigo avait débuté sa carrière dans ce secteur il y a plus de 20 ans; il avait alors exercé en tant qu’ingénieur de certification auprès de la société brésilienne d’aéronautique EMBRAER. Il était alors chargé de s’assurer que les nouveaux avions qui sont développés répondent aux normes PART 25 fixées par les autorités aéronautiques européennes, nord-américaines et brésiliennes.

Rodrigo a par la suite occupé plusieurs postes de différents types au sein de nombreuses compagnies aériennes. De chef de projet à responsable de planification de la production de la maintenance lourde, Rodrigo a dirigé de nombreux projets visant à l’optimisation des coûts opérationnels et à la réduction du temps de rotation des avions et de leurs principaux composants lors des visites en atelier.

Rodrigo a également occupé la fonction de directeur technique adjoint au sein d’un important MRO situé en Europe centrale. Il y’a travaillé à développer les processus de production, tout en s’attelant à améliorer les relations avec les clients. En tant que consultant en aviation, Rodrigo a eu l’occasion de collaborer avec différentes compagnies aériennes et de fixer les conditions contractuelles de restitution à la fin de chaque période de location.

Outre les constructeurs d’avions, les compagnies aériennes et les MRO, Rodrigo a souvent été amené à intervenir dans le but d’optimiser les coûts opérationnels de flottes de GSE présentes au Brésil. Rodrigo est d’ailleurs très vite devenu une référence dans ce domaine au sein de ce pays.

Rodrigo est diplômé en ingénierie électronique de la Fundação Armando Alvares Penteado – São Paulo. Il est également titulaire d’un MBA en gestion de projets délivré par la Fundação Getúlio Vargas, São Paulo et d’un MBA en opérations, produits et services obtenu à l’Escola Politécnica de l’Université de São Paulo.

En dehors du bureau, Rodrigo est un grand passionné de voitures classiques et de modèles réduits d’avions. Il aime également voyager à travers le monde entier et partir à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux aliments et de nouvelles coutumes.