Abidjan: retour sur la 8ème édition du BAFM

La 8ème édition du séminaire BAFM (Bâtir les marchés financiers africains) a été organisée par la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) du 25 au 26 avril 2019 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Le thème de cette année: “le

capital humain, un pilier de la compétitivité des marchés de capitaux”.

Le 8ème séminaire BAFM est une initiative annuelle de l’Association des bourses des valeurs africaines (ASEA ou l’Association) pour le renforcement des capacités. Elle vise à offrir aux acteurs des marchés financiers africains des connaissances et des compétences sur les problèmes émergents du secteur. Le séminaire de cette année a enregistré la participation de plus de 200 délégués représentant différents acteurs des juridictions des bourses membres de l’ASEA. Le groupe des intervenants était composé d’experts des institutions réputées telles que la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), le NASDAQ et la Banque africaine de développement, entre autres.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par de hauts fonctionnaires de la République de Côte d’Ivoire, à savoir S.E. Daniel Kablan Duncan, vice-président de la République de Côte d’Ivoire, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME ainsi que des chefs de missions diplomatiques accréditées en Côte d’Ivoire.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Daniel Kablan Duncan a déclaré que: “Selon une étude de la Banque mondiale, le retard de notre continent sur le front de la pauvreté provient de l’insuffisance de l’investissement dans la population humaine. Pour preuve, 25 des 30 pays au bas de l’indice du capital humain se trouvent malheureusement en Afrique. Cette étude indique que notre continent pourrait avoir un PIB par habitant 2,5 fois supérieur à son niveau actuel s’il investissait suffisamment dans son capital humain, c’est-à-dire dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la protection sociale”.

Le président de l’ASEA, Karim Hajji a également noté que: “l’Association a récemment adopté le programme de renforcement des capacités comme l’un de ses objectifs stratégiques afin qu’il serve de moteur pour le dynamisme des marchés des capitaux africains. L’effort de renforcement des capacités portera principalement sur l’amélioration des compétences des ressources techniques ou opérationnelles dans le secteur et la sensibilisation des principaux décideurs”.

Le vice-président de l’ASEA Edoh Kossi Amenounve a ajouté que: “compte tenu des différences dans le niveau de développement des marchés boursiers en Afrique, les initiatives continentales de renforcement des capacités sont le meilleur outil pour la réduction des inégalités existantes, la création des synergies entre bourses et la promotion de

l’expérience”.

A.K.A.