À la découverte du Lixus Beach Resort (PHOTOS)

Deux ans après son ouverture officielle, le Lixus Beach Resort, fruit d’un partenariat stratégique entre le Groupe Alliances, la Société Générale des Travaux du Maroc (SGTM) et Atlantique Management Hôtel, a su s’imposer dans le domaine hôtelier et rayonne sur le plan national et international.

Marque haut de gamme aux standards internationaux, l’hôtel Lixus Beach Resort est un établissement 4 étoiles premium idéal pour les séjours reposant et relaxant avec une multitude de moyens d’accessibilité. Situé en bord de mer, à quelques minutes (45min) de l’aéroport international de Tanger, du site historique de Lixus et de la ville de Larache, l’établissement combine confort et élégance et «répond à toutes les attentes du corps et de l’esprit» dans un écrin de bien-être. Aujourd’hui, les dirigeants de l’hôtel se tournent vers d’autres continents afin de conquérir d’autres marchés et attirer de nouveaux touristes. Dans ce sens, des partenariats internationaux sont en phase d’être conclus et un travail minutieux s’effectue en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour animer le resort pendant les 365 jours de l’année.

Ouvert aux touristes locaux et internationaux, le Lixus Beach Resort a reçu, semaine après semaine, depuis son ouverture, une clientèle constituée aussi bien de Marocains, que de Français, Anglais, Espagnols, Slovaques, de Russes,… et de bien d’autres nationalités.

Superbe infrastructure, caractérisée par une architecture moderne déployée sur une superficie de 5 hectares, dans un environnement paisible et authentique, l’hôtel fait partie des principaux hubs touristiques de la région. La forêt de chêne-liège à proximité de l’établissement, permet de respirer la pureté de l’air naturel. Lixus Beach Resort est en un mot, une magnifique mise en lumière d’une nouvelle approche de l’hôtellerie haut de gamme : cosmopolite et vibrante, centrée sur le concept du bien-être, la remise en forme et du sport.

Les chambres spacieuses, répondent aux normes du tourisme balnéaire. Le mobilier contemporain qu’on y trouve optimise les espaces de vie au sein de l’hôtel et le client y retrouve bien sûr l’excellence de la literie. Cet établissement éclatant, spacieux et confortable, répond aux attentes de tous les clients, pour des séjours professionnels comme des séjours loisirs avec un rapport qualité/prix unique.

Plusieurs activités sont proposées au sein de l’établissement : Sport nautique, natation, golf, yoga, fitness, gym, tennis, ping- pong, mini-foot… Les clients ont même la possibilité de faire des excursions en forêt à pieds, à cheval ou en VTT et de vivre un coucher de soleil exceptionnel.

Un SPA propose des soins du corps et du visage, et des cabines de massages sont même mises à la disposition de tous les clients pour un maximum de détente.

L’hôtel propose également une offre corporate pour l’organisation de conférences et séminaires. Il dispose pour cela d’un chapiteau pouvant accueillir jusqu’à 250 places assises, de 2 grandes salles de réunion et d’un amphithéâtre disposant de 350 places pour accueillir toutes sortes d’événements.

Atlantique Management, qui tient la gestion de cet établissement, s’appuie sur une très vaste expérience dans le domaine de l’hôtellerie et pousse jusque dans les moindres détails, la volonté d’offrir à tous ses clients un séjour unique et inoubliable. Intégré dans le plan Azur, l’hôtel est constitué de 224 chambres de haut standing, réparties sur deux étages avec une belle vue sur l’océan atlantique. Et pour dispenser un travail de qualité, 150 personnes sont mobilisées jours et nuits pour assurer une qualité de service irréprochable pour vivre un séjour en toute quiétude.

L’histoire archéologique raconte que le Lixus a été l’une des plus grandes cités fondées par les Phéniciens dans la région ouest de la méditerranée. Cet endroit regorge de monuments et d’objets archéologiques d’une grande valeur artistique et historique, que les clients de l’hôtel ont la possibilité de découvrir lors de leurs balades. Des reste d’aqueduc, des maisons préromaines, des nécropoles, des mosquées (la mosquée «Jarass» dont il n’existe que 2 au monde)… et bien d’autres ruines historiques de valeurs inestimables.

La zone géographique où se situe le Lixus Beach Resort abrite également l’unique monument mixte en Afrique du nord ayant servi d’endroit pour la présentation de pièces de théâtre et de combat de gladiateurs et de fauves du temps des Phéniciens : un amphithéâtre d’une dimension de 804 mètres carrés.

A partir de l’hôtel, les clients ont la possibilité de découvrir les sites les plus connus, mais aussi de voir les trésors de Larache, car selon son Directeur Général, HAMZA BOUAFFIA «l’objectif essentiel de ce projet, c’est la vente de Larache comme étant une destination touristique premium». Les clients de l’hôtel pourront donc mesurer la magie de ce haut lieu, qui recèle des trésors de l’histoire antique du Maroc.

N.M.