6ème édition des Tetra Pak Maghreb Workshops : quelles tendances dans l’univers nutritionnelle de nos enfants

Tetra Pak, l’opérateur œuvrant dans la transformation et dans le conditionnement des produits alimentaires, organise la 6ème édition des Tetra Pak Maghreb Workshops, sous la thématique «L’univers des enfants : penser, sentir et agir comme un enfant ».

Laurent Rodier, Directeur Général de Tetra Pak Maghreb déclare : « Après une pause obligée due à la crise sanitaire, nous sommes ravis de reprendre cet événement important pour les acteurs de l’industrie alimentaire. Ces workshops sont une façon d’échanger sur l’innovation dans le secteur et d’amener les dernières tendances sur le sujet ».

«L’industrie alimentaire est confrontée à plusieurs défis majeurs, à savoir optimiser en permanence les solutions de process et d’emballage et offrir aux consommateurs des produits plus durables. Chez Tetra Pak, nous pensons que l’innovation est le seul moyen pour nos clients qui veulent relever tous ces défis tout en ayant un impact positif sur la planète et nous œuvrons à les accompagner au mieux dans cette voie», conclut-il.

L’objectif de cet événement est d’orienter les professionnels de l’agro-industrie dans le développement d’aliments sains pour les enfants. Il est à noter que ce sont plus de 18,5 millions d’enfants naissent chaque année dans la région du Moyen-Orient et Afrique, ce qui démontre l’importance de cette catégorie de consommateurs, mais aussi de répondre à leurs besoins alimentaires dans les meilleures conditions sanitaires.

Tarik Jalti, Directeur Marketing Tetra Pak affirme que : «93 % des parents affirment que leurs enfants influencent les dépenses de la famille et les achats du ménage, les enfants ont leur mot à dire et influencent de manière significative le comportement d’achat des parents».

C’est dans cette logique que l’événement rassemble, durant une journée, plus d’une centaine de participants et spécialistes œuvrant dans le domaine de l’agro-industrie et industriels spécialisé dans le lait et le jus. Une audience de partenaires en provenance du Maroc, Algérie, Mauritanie, Sénégal & et Côte d’Ivoire, pour se rapprocher des besoins des enfants et leurs préférences de consommations.

Psychologue, chercheurs, experts en communication ou en produits destinés à l’enfance, cette journée voit l’intervention d’experts de renommée mondiale qui présenteront leurs visions sur le secteur et les dernières tendances et innovations dans les produits de l’enfance.

Ce workshop a également permis aux participants de découvrir et de tester des produits « enfants » provenant de pays différents, développés avec des partenaires de Tetra Pak.

La journée s’est clôturée par une immersion dans le monde de Disney avec l’intervention de Sebastien Guttmann, Responsable des Ventes Région EMEA au Parc Disney qui a démontré l’importance des licences d’exploitations pour le développement et l’image des produits dans l’Univers de l’enfant.