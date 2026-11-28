Le nombre de bénéficiaires des bourses universitaires connaîtra une nouvelle hausse au titre de l’année universitaire 2026-2027. Les ministères de l’Économie et des Finances et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation ont convenu de porter le nombre total de bourses à 450.868, soit 21.868 bénéficiaires supplémentaires par rapport aux prévisions initiales.

Cette augmentation s’accompagne d’un taux de satisfaction de 97 % des demandes de bourses déposées par les nouveaux étudiants, selon les données communiquées par les deux départements. Il s’agit d’une progression inédite par son ampleur, qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à élargir l’accès au soutien social en faveur des étudiants.

À la suite de la validation de la convention de partenariat fixant le nombre de bénéficiaires, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, a tenu une réunion avec le directeur de l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles (ONOUSC). À cette occasion, il a insisté sur la nécessité d’accélérer les procédures administratives et financières afin de permettre aux étudiants concernés de percevoir leurs bourses dans les meilleurs délais.

Le directeur de l’ONOUSC a, pour sa part, annoncé que le versement des bourses devrait débuter dès la semaine prochaine, après l’achèvement des dernières formalités administratives et financières. L’Office poursuit actuellement ses préparatifs et sa coordination afin d’assurer le bon déroulement de cette opération.

À travers cette mesure, les autorités entendent renforcer le dispositif de soutien social destiné aux étudiants, élargir le nombre de bénéficiaires et favoriser l’égalité des chances. L’objectif est également de contribuer à améliorer les conditions de vie des étudiants et à leur permettre de poursuivre leur parcours universitaire dans de meilleures conditions.