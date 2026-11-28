La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat poursuit le déploiement de son dispositif de prévention de la corruption. Ce dispositif place l’intégrité et la transparence au cœur de ses pratiques et de ses relations professionnelles.

S’appuyant sur la norme ISO 37001 relative au Système de Management Anti-Corruption (SMAC), cette démarche permet de prévenir, de détecter et de traiter les risques de corruption liés à l’activité de la société régionale et à ses relations avec ses partenaires. L’objectif est de favoriser une culture de bonne conduite et de responsabilité, et de garantir à ses clients et à ses fournisseurs un traitement équitable et transparent.

Cette démarche mobilise les collaborateurs comme les partenaires externes de la SRM Casablanca-Settat, autour de l’adhésion de chacun aux comportements éthiques. C’est ainsi que la société développe avec ses prestataires et les opérateurs économiques, notamment les promoteurs et les lotisseurs, des relations de confiance fondées sur des règles claires et une même exigence de transparence.

À ce sujet, Youssef Kasseh, Directeur Développement et Suivi des Performances & QSE à la SRM Casablanca-Settat, a affirmé : « À la suite de rencontres organisées récemment avec nos sous-traitants autour des exigences de notre Système de Management Anti-Corruption, et sous l’impulsion de la Direction Générale, nous menons actuellement une tournée de sensibilisation auprès des collaborateurs de nos différentes Directions Centrales et Provinciales. Cette action vise à renforcer la culture de l’intégrité et à mobiliser l’ensemble de nos équipes autour des principes d’éthique, de transparence et de prévention de la corruption. »

Au-delà de la sensibilisation, la SRM Casablanca-Settat permet aux collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires de signaler toute pratique contraire aux principes éthiques, à travers des canaux dédiés (adresse e-mail: [email protected] , numéro de téléphone: +212 6 60 09 08 17). La société régionale examine chaque signalement dans le respect de la confidentialité, de l’intégrité et de l’équité, et prend les mesures appropriées lorsque les faits sont établis.

Par cette démarche, la SRM Casablanca-Settat inscrit l’éthique dans son quotidien et renforce durablement la confiance de l’ensemble de ses parties prenantes.