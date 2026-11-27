Atacadão enrichit son réseau de distribution avec une nouvelle implantation à Berkane. Avec un investissement de 76 millions de dirhams, ce projet porte à 27 le nombre de magasins de l’enseigne, désormais présente dans 26 villes du Royaume. Il confirme l’engagement de l’enseigne et sa volonté de contribuer à l’activité économique des territoires.

Cette ouverture vient répondre aux besoins d’approvisionnement d’un bassin économique où commerçants, restaurateurs et particuliers recherchent des solutions d’achat accessibles et diversifiées. En s’implantant à Berkane, Atacadão met son modèle de distribution au service des acteurs locaux, en leur donnant accès à une large sélection de produits alimentaires et non alimentaires dans un même espace.

Le nouveau site, aménagé sur un terrain de 21 043 m², dispose de 148 places de parking et intègre une station-service de 1 166 m². Il permettra également la création de 200 emplois directs et indirects.

« Notre arrivée à Berkane traduit une ambition claire : poursuivre le développement de notre réseau tout en nous rapprochant davantage des territoires et de leurs acteurs économiques. Nous souhaitons mettre à la disposition des professionnels comme des particuliers une solution d’approvisionnement qui associe diversité des produits, accessibilité et compétitivité des prix. Ce projet représente également une contribution concrète à l’économie locale, notamment à travers les 200 emplois directs et indirects associés à cette ouverture », déclare à cette occasion M. Hicham Yacoubi, Directeur Général Adjoint d’Atacadão.

Un modèle de distribution au service de différents besoins

À travers son concept cash & carry, Atacadão propose une approche de l’approvisionnement qui conjugue liberté de choix et souplesse des volumes d’achat. Les professionnels peuvent y effectuer leurs achats en fonction des exigences de leur activité, qu’il s’agisse de commerces de proximité, de restauration ou d’hôtellerie. Les particuliers ont, de leur côté, accès à la même diversité de produits et aux mêmes conditions de compétitivité.

Le fonctionnement en libre-service permet à chaque client de sélectionner directement les références dont il a besoin et de constituer ses achats selon ses habitudes de consommation. Cette organisation fait du magasin un point d’approvisionnement qui répond aussi bien aux achats courants qu’aux besoins de volumes plus importants.

Atacadão Berkane vient ainsi s’ajouter aux ouvertures qui ont marqué le développement de l’enseigne au cours de l’année 2026, après celles de Khénifra, Beni Khlef et Aïn Attig. Ces nouvelles implantations viennent concrétiser la volonté de l’enseigne de consolider son maillage national et de poursuivre son développement au plus près des besoins des territoires

À propos d’Atacadão

Présente désormais dans 26 villes avec 27 magasins, Atacadão est un acteur incontournable de la distribution au Maroc. L’enseigne propose un assortiment de plus de 7 000 références sur une surface totale de vente dépassant 100 000 m², contribuant ainsi à démocratiser l’accès à des produits de qualité à prix abordables.