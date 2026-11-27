L’Association Bab Rayan célèbre la nouvelle promotion de son Centre de Formation et d’Insertion (CFI), spécialisé dans les métiers des arts culinaires et du service de restauration.

La cérémonie se déroule en présence de Rachid Hamouni, Ministre délégué chargé de l’inclusion sociale, du Président de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, du Directeur de l’Entraide Nationale, Khatar El Mojahidi, et de partenaires publics et privés.

Cette rencontre met à l’honneur les parcours des jeunes accompagnés par le Centre et l’engagement des équipes et des entreprises partenaires qui contribuent à leur formation et à leur insertion professionnelle. La deuxième promotion du CFI, diplômée en 2024, avait enregistré un taux d’insertion de 100 %, ses lauréats ayant intégré des établissements hôteliers et de restauration de référence au Maroc.

Créé en 2022, le Centre accompagne des jeunes issus de milieux précaires, notamment ceux qui quittent les établissements de protection sociale à l’âge de 18 ans. il propose une formation diplômante à dominante pratique dans les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie, de la cuisine et du service de restauration, complétée par le développement de compétences transversales.

Fatima Zahra Ratibe, présidente de l’Association Bab Rayan, déclare : « Chaque nouvelle promotion témoigne du potentiel des jeunes lorsque formation, accompagnement et expérience professionnelle se rejoignent. Notre ambition est de leur donner les compétences et la confiance nécessaires pour construire un parcours durable, tout en restant à l’écoute des évolutions des métiers et des besoins des entreprises. »

Acteur de la protection de l’enfance à Casablanca depuis plus de dix ans, l’Association Bab Rayan œuvre au bien-être et à l’accompagnement des enfants et des jeunes en difficulté. Elle gère le Foyer Bab Rayan, établissement de protection sociale pour orphelins, l’école Palmier, qui lutte contre l’échec scolaire grâce à la pédagogie 3.0, ainsi que le Centre de Formation et d’Insertion.

À travers ces initiatives, l’association poursuit son engagement en faveur de l’éducation, de l’autonomie et de l’insertion professionnelle.