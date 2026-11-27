Une offre multimarque qui associe financement, services automobiles et accompagnement, pour une mobilité adaptée aux besoins et aux usages de chaque client.

Le Groupe Optorg annonce le lancement au Maroc de Tractafric Mobility, une nouvelle entité dédiée aux solutions de mobilité. Après Tractafric Equipment, spécialiste des équipements de chantier et de manutention, et Tractafric Motors, acteur de référence de la distribution automobile en Afrique, le Groupe élargit son offre et propose une nouvelle approche fondée sur le leasing financier opérationnel.

Société de financement de droit marocain agréée par Bank Al-Maghrib, Tractafric Mobility propose un modèle de leasing financier opérationnel qui réunit, dans une même solution, le véhicule, son financement et les services nécessaires à son utilisation. L’offre s’adresse aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers.

Une mobilité pensée à partir des usages

Le marché automobile évolue. Les clients ne recherchent plus seulement un véhicule ou un financement : ils souhaitent aussi davantage de visibilité sur leur budget, de souplesse dans l’utilisation de leur véhicule et de simplicité dans sa gestion.

Tractafric Mobility propose une offre multimarque ouverte aux véhicules de toutes marques, sans se limiter à ceux distribués par Tractafric Motors. Chaque solution est construite en fonction des besoins du client, de son activité, de son budget, de la durée d’utilisation et du kilométrage prévu.

Cette approche permet de prendre en compte le coût global d’utilisation du véhicule — ou TCO — en intégrant le financement, l’assurance, l’entretien, la réparation, les pneumatiques, l’assistance, le véhicule de remplacement illimité et les services associés. L’objectif est d’aider le client à mieux anticiper et maîtriser ses dépenses, tout en simplifiant la gestion de sa mobilité.

Financement, services et propriété garantie dès le départ

Le modèle de Tractafric Mobility associe une mensualité construite selon le véhicule choisi, la durée d’utilisation et le kilométrage prévu à un socle de services intégrés. Celui-ci comprend notamment l’assurance, l’entretien préventif et curatif, les pneumatiques, l’assistance et la mise à disposition d’un véhicule de remplacement illimité en cas d’immobilisation, selon les conditions contractuelles.

Un service de conciergerie accompagne également les clients. Des services complémentaires peuvent être proposés : prise en charge par convoyeur du véhicule pour son entretien ou sa réparation, suivi du parc automobile. En option, FlexiMobility permet de disposer d’un véhicule thermique lorsqu’un conducteur utilisant habituellement un véhicule électrique doit effectuer un trajet pour lequel les possibilités de recharge sont limitées.

Le véhicule est immatriculé au nom du client, qui peut préserver sa trésorerie tout en bénéficiant d’un financement et de services réunis au sein d’une même solution. À l’issue du financement, il peut en devenir pleinement propriétaire en levant l’option d’achat prévue au contrat. D’autres possibilités peuvent également être étudiées selon les modalités contractuelles : étaler le règlement de la valeur résiduelle, organiser la reprise du véhicule par un tiers ou le restituer.

Les modalités et les options sont définies en amont afin de donner au client une meilleure visibilité sur son engagement et sur les choix qui s’offriront à lui au terme du contrat.

Un parcours accompagné, soutenu par l’expertise du Groupe

Un parcours digital accompagné par un interlocuteur dédié

Le parcours client s’appuie sur un portail digital qui permet notamment d’initier une demande, de transmettre les documents nécessaires, de consulter les propositions et de suivre l’avancement du dossier. La signature électronique contribue à simplifier les démarches.

La technologie facilite le parcours, tandis qu’un accompagnement humain reste au cœur de la relation. Un interlocuteur dédié analyse les besoins du client, son activité, ses usages et ses contraintes, puis construit avec lui une solution adaptée. L’objectif est de présenter une sélection cohérente de véhicules, de durées, de services et de mensualités, plutôt qu’une multitude d’offres difficiles à comparer.

« Notre ambition est d’élargir notre métier de distributeur pour devenir un fournisseur de solutions et de services de mobilité, en nous appuyant sur nos marques, nos réseaux et notre expertise.

C’est dans cette perspective que nous lançons aujourd’hui Tractafric Mobility.. »

Tarafa Marouane, Président-Directeur Général du Groupe Optorg

« Avec Tractafric Mobility, nous ne lançons pas simplement une nouvelle formule de financement automobile. Nous lançons une nouvelle manière de penser la mobilité. Nous voulons permettre au client de réunir davantage de visibilité, de services et de liberté dans l’usage de son véhicule. »

Younes Senhaji, Directeur Général de Tractafric Mobility

L’expertise Tractafric au service d’un nouveau modèle

Le lancement de Tractafric Mobility s’inscrit dans la continuité de l’expertise développée par Tractafric dans les secteurs automobile et financier. Il s’appuie sur la connaissance du marché marocain et sur des expertises complémentaires en matière de financement, de services et de mobilité.

À propos du Groupe Optorg

Basé à Puteaux, en France, le Groupe Optorg est un spécialiste historique de la distribution en Afrique. Présent en Afrique du Nord, centrale et de l’Ouest, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros et compte 3 400 collaborateurs représentant 36 nationalités. Il opère sous la marque commerciale Tractafric au travers de trois filiales : Tractafric Motors, Tractafric Equipment et Tractafric Mobility.

Tractafric Equipment, concessionnaire officiel de Caterpillar depuis plus de 90 ans et partenaire distributeur de plusieurs grands constructeurs internationaux, propose une gamme complète d’équipements de chantier et de manutention, de groupes électrogènes et de solutions dédiées aux secteurs de la construction, des mines, de l’agriculture et de la foresterie. Son offre est complétée par des services de maintenance et d’accompagnement. Tractafric Equipment s’appuie sur un réseau de filiales en propre.

Tractafric Motors est un acteur de référence de la distribution automobile en Afrique. Présente sur les segments des véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds et bus, l’entreprise s’appuie sur un réseau dédié à la vente de véhicules et aux services d’entretien, de réparation et de fourniture de pièces détachées.

Implanté dans 25 pays africains, Tractafric Motors déploie ses activités à travers des filiales en propre et un réseau de distributeurs agréés.

À propos de Tractafric Mobility

Tractafric Mobility développe au Maroc une offre multimarque de leasing financier opérationnel, une nouvelle génération de solutions de mobilité. Son modèle de leasing financier opérationnel associe le financement du véhicule, des services automobiles, l’entretien et des prestations complémentaires, dans une solution conçue en fonction des usages, de la durée d’utilisation et du kilométrage de chaque client.

L’offre s’adresse aux entreprises, aux particuliers et aux professionnels. Elle s’appuie sur les expertises automobile, financière et de services développés au sein du Groupe Optorg et de l’écosystème Tractafric.