Visa, leader mondial des paiements numériques, et Cash Plus, établissement de paiement de premier plan au Maroc, annoncent la signature d’un partenariat stratégique destiné à étendre l’offre de services financiers digitaux à destination des particuliers et des commerçants.

S’appuyant sur les capacités digitales de Cash Plus et sur le réseau technologique mondial de Visa, cet accord couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements : émission de cartes, acceptation marchande, commerce électronique, mouvements de fonds et services à valeur ajoutée.

Dans ce cadre, Cash Plus élargit et diversifie son offre de cartes en intégrant les solutions d’émission de Visa. Cette extension de gamme permet à l’établissement de proposer à ses clients de nouveaux moyens de paiement adaptés aux usages quotidiens au Maroc comme aux dépenses à l’international. Grâce à l’interopérabilité et à la portée internationale du réseau Visa, les porteurs bénéficient d’une expérience de paiement fiable et transparente, en point de vente comme lors de leurs déplacements et achats transfrontaliers.

Le partenariat vise également à accélérer l’acceptation des paiements numériques sur l’ensemble du territoire, en capitalisant sur l’ancrage local de Cash Plus et sur les technologies de Visa. Les deux partenaires entendent faciliter l’équipement des commerçants de toutes tailles — avec une attention particulière portée aux commerçants de proximité et aux très petites entreprises — tout en accompagnant le développement du commerce électronique. En mettant à disposition des solutions d’encaissement en magasin et en ligne adaptées au marché marocain, cette collaboration soutient la digitalisation du tissu marchand et élargit les possibilités d’achat en ligne pour les consommateurs.

L’accord intègre par ailleurs les capacités de mouvements de fonds de Visa, notamment Visa Direct, afin d’offrir aux particuliers et aux entreprises des flux de paiement rapides répondant aux nouveaux usages digitaux. L’ensemble de ce dispositif, qui s’inscrit dans la continuité d’une relation initiée entre les deux acteurs en 2018, s’appuie sur les solutions numériques et les services à valeur ajoutée de Visa — en matière d’authentification, de gestion des risques et de sécurisation des transactions — afin d’accompagner la montée en charge des paiements électroniques selon les standards internationaux du secteur.

À cette occasion, Nabil Amar, Président-Directeur Général de Cash Plus, déclare : « Ce partenariat stratégique avec Visa marque une nouvelle étape dans la trajectoire de croissance de Cash Plus et dans le déploiement de nos ambitions digitales. En tant qu’établissement de paiement, notre priorité est d’enrichir continuellement notre plateforme pour offrir à nos concitoyens comme aux commerçants des solutions modernes, diversifiées et accessibles, au Maroc comme à l’international. L’intégration des technologies et du réseau de Visa nous permet d’accélérer cette dynamique à grande échelle. »

Pour sa part, Leila Serhan, Group Country Manager pour la région Afrique du Nord, Levant et Pakistant, souligne : « L’approfondissement de notre partenariat avec Cash Plus reflète la volonté de Visa de collaborer avec les acteurs structurants du secteur financier pour faire évoluer durablement l’écosystème des paiements au Maroc. Par l’étendue des solutions déployées et sa capacité à toucher aussi bien les consommateurs que les commerçants de proximité et les acteurs du e-commerce, cette alliance crée une valeur stratégique concrète au service de la digitalisation de l’économie nationale. »