inwi a présenté sa stratégie en matière d’hébergement, de cloud souverain et de cybersécurité lors d’un workshop média organisé dans son data center de Rabat Technopolis. L’opérateur global a montré comment des infrastructures développées et exploitées au Maroc permettent aux entreprises et aux administrations de mieux maîtriser l’hébergement de leurs données sensibles et de renforcer la continuité de leurs activités.

Réparti dans plusieurs régions du Royaume, le réseau de data centers de inwi, composé de 9 data centers, accompagne les organisations qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs infrastructures informatiques ou en étendre la capacité. Il héberge les systèmes d’information de grandes entreprises et d’administrations publiques, ainsi que les infrastructures d’opérateurs internationaux actifs au Maroc.

Selon les sites et les périmètres concernés, ces installations répondent à des référentiels internationaux tels qu’ISO 27001 pour la gestion de la sécurité de l’information et PCI DSS pour la protection des données de paiement. 4 des data centers de inwi bénéficient de la certification Tier III Facility, délivrée par Uptime Institute après inspection et tests des installations construites.

inwi complète son offre d’hébergement par deux plateformes de cloud souverain, fondées sur des technologies distinctes et réparties sur plusieurs zones géographiques au Maroc. Les entreprises et les administrations peuvent y héberger leurs données et leurs applications sensibles sur le territoire national, dans le cadre légal marocain. Conçues pour répondre aux exigences de haute disponibilité, ces plateformes permettent de moderniser les applications, de sauvegarder les données et de préparer la reprise après sinistre.

Qu’il s’agisse de cloud privé dédié ou de cloud souverain mutualisé, les équipes de inwi accompagnent les organisations de l’évaluation de leurs besoins et de leur environnement applicatif jusqu’à l’exploitation de leurs infrastructures, en passant par la conception et le déploiement. Cet accompagnement leur permet de renforcer la résilience de leurs systèmes d’information et de consacrer davantage de ressources à leur cœur de métier.

Pour protéger les infrastructures et les services hébergés, inwi propose également des services managés de cybersécurité. L’offre comprend une protection Anti-DDoS pour préserver la disponibilité des services en ligne, des pare-feu de nouvelle génération pour analyser le trafic et contrôler les accès, ainsi que des pare-feu applicatifs web pour protéger les applications et les API. Opérés depuis les data centers de inwi au Maroc par des experts locaux, ces services peuvent être adaptés aux risques et aux besoins de chaque organisation.

En investissant dans ces infrastructures et en développant des partenariats technologiques, inwi renforce la capacité du Royaume à héberger, exploiter et protéger ses services numériques. Cet ancrage local donne aux entreprises et aux administrations les moyens de développer de nouveaux usages numériques tout en gardant la maîtrise de l’hébergement de leurs données. Il contribue ainsi à l’innovation et à la compétitivité de l’économie marocaine.