Volkswagen Maroc enrichit sa gamme avec l’arrivée du nouveau Tayron, un grand SUV, disponible en 5 et 7 places, qui allie confort, élégance et polyvalence : Il combine une habitabilité généreuse, une modularité pratique et des équipements innovants.

Une allure statutaire et un espace taillé pour le quotidien

Avec ses lignes équilibrées et ses proportions affirmées, le nouveau Tayron impose d’emblée sa présence sur la route. Sa signature lumineuse distinctive — marquée par le logo Volkswagen éclairé et l’animation des feux arrière — souligne son caractère moderne et statutaire.

À l’intérieur, tout a été pensé pour offrir à chacun sa place et faciliter les grands départs. Le SUV propose un vaste volume de coffre pouvant atteindre 885 litres en configuration cinq places (et jusqu’à 2 090 litres une fois la banquette rabattue). Pour les familles nombreuses ou les besoins ponctuels supplémentaires, un Pack 7 places est également disponible en option sur l’ensemble de la gamme, offrant jusqu’à 1 905 litres d’espace modulable.

Une conduite fluide et rassurante en toutes circonstances

Sur route comme sur autoroute, le nouveau Tayron mise sur un comportement doux, réactif et sobre grâce à sa motorisation 2.0 TDI de 150 ch associée à la boîte automatique DSG à 7 rapports. L’ensemble délivre des reprises souples et une belle polyvalence d’usage tout en maintenant une consommation maîtrisée de 5,4 L/100 km en cycle mixte.

Une gamme pensée pour accompagner chaque style de vie

La gamme du nouveau Tayron se déploie en quatre finitions, permettant à chacun de trouver l’équilibre idéal entre confort, technologie et caractère :

La sérénité partagée à chaque trajet

La sécurité occupe une place centrale dans l’ADN du nouveau Tayron. Dès l’entrée de gamme, le véhicule intègre de série de nombreux équipements de protection et d’assistance — parmi lesquels le freinage automatique d’urgence, les aides au maintien et au changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection de fatigue, les multiples airbags et les fixations ISOFIX — pour protéger l’ensemble des passagers. Selon les finitions, ce bouclier est renforcé par la protection proactive des occupants, l’alarme antivol avec protection volumétrique et l’assistance à la conduite semi-autonome avec intervention d’urgence.

À propos de Volkswagen Maroc :

Distribuée au Maroc par la Centrale Automobile Chérifienne (CAC), la marque Volkswagen accompagne les automobilistes à travers un réseau étendu de showrooms et d’ateliers agréés à travers le Royaume, engagé sur la qualité de service, la fiabilité et l’accompagnement client.