Fineopolis Capital, première banque d’affaires au Maroc dédiée à la finance éthique et participative, annonce le lancement du Moroccan Ethical Shares Index (MESI FC), un indicateur destiné à mesurer la performance des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca répondant aux principes de la finance islamique.

Cette initiative entend accompagner le développement de l’investissement participatif au Maroc en mettant à la disposition des investisseurs un référentiel de marché transparent, rigoureux et conforme aux standards internationaux.

Construit conformément à la norme n° 21 de l’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), le MESI FC repose sur une analyse de l’ensemble des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca. Au 30 octobre 2026, sur les 79 valeurs analysées, 36 répondent aux critères d’éligibilité retenus. Elles représentent une capitalisation boursière cumulée de 591,2 milliards de dirhams, soit 60,7 % de la capitalisation totale du marché, et regroupent sept des dix plus grandes capitalisations de la place casablancaise.

«Le développement de la finance participative au Maroc passe également par la capacité du marché des capitaux à offrir aux investisseurs des outils de référence adaptés à leurs exigences. Avec le MESI FC, notre ambition est de permettre à nos clients d’avoir accès à un univers d’actions conformes à la Charia plus lisible, plus accessible et mesurable. Au-delà de la création d’un indice boursier, il s’agit pour nous, de participer humblement, parmi d’autres acteurs, à poser les bases d’un écosystème d’investissement participatif plus diversifié,capable de mobiliser davantage d’épargne au service du financement de l’économiemarocaine », a déclaré M. Abdelaziz El Ouadrhiri, Directeur Général de Fineopolis Capital.

Le MESI FC répond à plusieurs besoins. Il permet aux particuliers de suivre l’évolution des actions conformes aux principes de la finance islamique, aux gestionnaires d’actifs de disposer d’un indicateur de comparaison adapté à leurs portefeuilles et aux investisseurs institutionnels de définir des objectifs de gestion cohérents avec leurs stratégies d’allocation.

La construction de cet indice repose sur un double filtrage, qualitatif et financier. Le premier consiste à exclure les sociétés exerçant des activités non conformes aux principes de la Charia. Le second s’appuie sur un ensemble de critères financiers tels que le ratio d’endettement portant intérêts ou la part des revenus non conformes.

La composition de l’indicateur fait l’objet d’une révision semestrielle, à la suite de la publication des états financiers des émetteurs, complétée par une revue technique trimestrielle et une veille permanente.

Pondéré par la capitalisation boursière flottante, le MESI FC est établi sur une base de 10 000 points au 31 décembre 2025. Il se décline en deux versions : le MESI FC et le MESI FC Rentabilité, intégrant le réinvestissement des dividendes. Sa valeur, ses variations et sa composition sont calculées et publiées par Fineopolis Gestion chaque jour de bourse.

Les premières données comparatives mettent en évidence une forte proximité dans l’évolution du MESI FC et du marché dans son ensemble. Entre le 31 décembre 2025 et le 30 octobre 2026, le MESI FC affiche une corrélation de 0,98 avec le MASI, et une volatilité qui s’établit à 22,9 %, contre 19,7 % pour le MASI.

À travers cette initiative, Fineopolis Capital entend contribuer à la structuration du marché de l’investissement participatif au Maroc, favoriser l’émergence de nouvelles solutions de placement et élargir les possibilités de mobilisation de l’épargne vers le marché des capitaux.

La composition du MESI FC, sa méthodologie de calcul, ses données quotidiennes ainsi que son avis de conformité sont accessibles sur www.fineopolisgestion.com .

À propos de Fineopolis Capital

Première banque d’affaires au Maroc dédiée à la finance éthique et participative, Fineopolis Capital accompagne les institutions, les entreprises et les investisseurs dans la conception et le développement de solutions financières conformes aux principes de la finance islamique. Acteur indépendant spécialisé depuis 2014, le Groupe intervient notamment dans les domaines de l’ingénierie financière, du conseil stratégique et, à travers Fineopolis Gestion, de la gestion d’actifs.