À l’occasion de la 13ᵉ Journée de la Santé au Travail de la CMIM, organisée à Casablanca, AstraZeneca réaffirme son engagement en faveur de la prévention, de la sensibilisation et d’une meilleure prise en compte des maladies respiratoires et de leurs répercussions sur la qualité de vie.

La santé ne se limite pas au traitement des maladies. Elle repose également sur la prévention, le bien-être psychologique et la capacité des différents acteurs à agir collectivement pour améliorer la qualité de vie. C’est dans cette perspective qu’AstraZeneca soutient la 13ᵉ Journée Santé au Travail de la Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM), organisée le 25 novembre 2026 à l’hôtel Sofitel Casablanca Tour Blanche. Placée sous le thème « Repenser le travail. Protéger l’humain. La santé mentale au cœur des nouvelles organisations », cette rencontre est consacrée aux enjeux de santé et de bien-être au travail.

À travers ce partenariat, AstraZeneca souhaite contribuer à faire progresser la sensibilisation aux dimensions multiples de la santé, en particulier aux répercussions des maladies chroniques sur le quotidien et l’équilibre psychologique des personnes concernées. Cet engagement s’inscrit dans une vision qui place la prévention, le diagnostic précoce et l’accompagnement global des patients au cœur des priorités de santé.

Le programme de cette journée s’articule autour de trois grandes thématiques : les risques psychosociaux et l’identification des signaux d’alerte, la santé mentale au travail, de la prévention à la prise en charge, ainsi que la contribution de l’activité physique à l’équilibre psychologique et à la prévention.

« La santé de nos adhérents ne peut se penser sans tenir compte de leur bien-être psychologique et de leur environnement de travail. En consacrant cette 13ᵉ Journée à la santé mentale, aux risques psychosociaux et à l’activité physique, la CMIM réaffirme sa conviction que la prévention est l’affaire de tous. Le soutien de partenaires comme AstraZeneca nous permet d’élargir ce dialogue et d’agir collectivement pour une protection sociale plus attentive à la personne dans sa globalité », souligne M. Abdelaziz Alaoui, Président de la CMIM.

BPCO : reconnaître les répercussions de la maladie au-delà des symptômes respiratoires

Dans le domaine de la santé respiratoire, AstraZeneca souhaite notamment attirer l’attention sur la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), une maladie chronique dont les conséquences peuvent largement dépasser les manifestations physiques.

Au-delà des difficultés respiratoires, la BPCO peut affecter les activités quotidiennes, l’autonomie, les relations sociales et le bien-être psychologique des personnes qui en souffrent. Ces répercussions soulignent l’importance d’une prise en charge qui ne se limite pas aux symptômes, mais considère le patient dans toutes les dimensions de sa vie.

La sensibilisation à ces enjeux, l’identification précoce de la maladie et l’accès à une prise en charge adaptée constituent ainsi des leviers essentiels pour améliorer le parcours des patients et leur qualité de vie.

À travers son soutien à cette rencontre, AstraZeneca entend contribuer à une meilleure compréhension de ces enjeux et encourager une mobilisation plus large autour de la santé respiratoire et de ses dimensions humaines et psychologiques.

« La BPCO est encore souvent diagnostiquée à un stade avancé, malgré ses répercussions sur la qualité de vie, l’autonomie et l’équilibre psychologique des patients. À travers notre partenariat avec la CMIM, nous réaffirmons l’importance de la prévention, du diagnostic précoce et d’une prise en charge globale des patients afin d’améliorer leur qualité de vie », déclare M. Amine Sekhri, Directeur Général d’AstraZeneca Maroc.

Une mobilisation collective au service d’une meilleure santé

Le soutien à cette 13ᵉ Journée Santé au Travail de la CMIM traduit également l’importance accordée par AstraZeneca à la collaboration entre les différents acteurs de l’écosystème de santé. Institutions, entreprises, professionnels de santé et organismes de protection sociale ont chacun un rôle à jouer dans la promotion de la prévention et l’amélioration de l’accès aux soins.

En accompagnant cette initiative, AstraZeneca réaffirme son ambition d’être un partenaire engagé dans le domaine de la santé respiratoire et de contribuer, aux côtés des acteurs institutionnels et sanitaires, à faire émerger une approche plus préventive, inclusive et centrée sur les besoins des personnes.

Cette démarche témoigne d’une conviction essentielle : améliorer la santé, c’est aussi prendre en compte la qualité de vie, le bien-être psychologique et les réalités quotidiennes des patients.

À propos d’AstraZeneca

AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique internationale axée sur la science et l’innovation. Engagée dans la recherche, le développement et la mise à disposition de médicaments innovants, elle intervient dans plusieurs domaines thérapeutiques, notamment les maladies respiratoires, avec pour ambition de faire progresser la science et d’améliorer la vie des patients.