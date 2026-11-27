Crédit du Maroc poursuit sa trajectoire de croissance au troisième trimestre 2026. Réuni le 26 novembre sous la présidence de Mohamed Hassan Bensalah, le Conseil de surveillance de la banque a examiné l’activité et les comptes arrêtés au 30 septembre 2026 par le Directoire.

À cette échéance, l’établissement affiche une progression de ses principaux indicateurs financiers, portée notamment par la dynamique de l’activité de crédit et la maîtrise des charges et du coût du risque.

L’encours des crédits s’établit à 65,02 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2026, en hausse de 12 % sur un an. Cette évolution est principalement soutenue par les financements aux entreprises, qui progressent de 6,2 % pour atteindre 52,97 MMDH. Les crédits à l’équipement enregistrent une hausse de 30,5 %, tandis que le crédit-bail et les financements à la promotion immobilière avancent respectivement de 28,4 % et de 12,8 %.

Du côté des ménages, les crédits atteignent 22,89 MMDH, en progression de 4 %. Cette évolution s’explique notamment par la bonne tenue des crédits à la consommation (+11,4 %) et des crédits à l’habitat (+2,2 %).

En parallèle, les ressources bilantielles de la banque s’élèvent à 62,32 MMDH, affichant une croissance annuelle de 6,6 %. Cette progression repose essentiellement sur les ressources à vue, en hausse de 10,4 % à 46,51 MMDH. Les ressources à terme et les ressources d’épargne ressortent, quant à elles, à respectivement 4,6 MMDH et 10,05 MMDH.

Un produit net bancaire en hausse de 8,3 %

Sur le plan des revenus, le produit net bancaire (PNB) consolidé atteint 2,9 MMDH à fin septembre 2026, en progression de 8,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance s’appuie sur la bonne orientation de la marge nette d’intérêt et des commissions, qui a permis de compenser le recul du résultat des opérations de marché.

La marge nette d’intérêt s’établit à 2,22 MMDH, en hausse de 11,4 %. Elle bénéficie du dynamisme commercial, de l’optimisation du coût des ressources ainsi que de la contribution positive des filiales, notamment Crédit du Maroc Leasing & Factoring.

La marge sur commissions progresse, pour sa part, de 3,5 % à 392 millions de dirhams (MDH), portée par le développement des activités de cash management, de bancassurance, de placement en OPCVM et de paiement.

À l’inverse, le résultat des opérations de marché recule de 4,8 % sur un an, à 367 MDH, sous l’effet de l’évolution défavorable du marché obligataire dans un contexte de volatilité des taux. Le dynamisme des activités de change a toutefois permis d’atténuer cette baisse.

Une amélioration de la rentabilité opérationnelle

Le résultat brut d’exploitation (RBE) ressort à 1,62 MMDH au troisième trimestre 2026, en progression de 10,3 % par rapport à la même période de 2025. Cette évolution traduit la croissance du PNB, conjuguée à une maîtrise des charges générales d’exploitation, malgré les dépenses engagées dans le cadre de la transformation technologique de la banque.

Le coefficient d’exploitation s’améliore ainsi de 100 points de base pour s’établir à 44,1 %. À fin septembre, les investissements réalisés par Crédit du Maroc totalisent 146 MDH, consacrés principalement au renforcement de son infrastructure technologique.

Le coût du risque recule de 47,2 %

Autre évolution favorable, le coût du risque consolidé diminue de 47,2 % sur un an pour s’établir à 121 MDH. Cette baisse reflète notamment la politique prudente de gestion des risques menée par la banque et le renforcement des actions de recouvrement.

Les créances en souffrance atteignent néanmoins 4,58 MMDH, en hausse de 5,7 %. Le taux des créances douteuses et litigieuses recule de 33 points de base à 6,7 %, tandis que le taux de couverture des créances en souffrance s’établit à 88,2 %.

Au final, le résultat net consolidé de Crédit du Maroc atteint 822 MDH à fin septembre 2026, en progression de 19,1 % sur un an. Cette évolution résulte de la croissance du produit net bancaire, associée à une maîtrise des charges d’exploitation et à la baisse du coût du risque.

Plusieurs initiatives commerciales au troisième trimestre

Au-delà de ses performances financières, Crédit du Maroc a poursuivi ses initiatives de développement commercial au cours du troisième trimestre. La banque a notamment renforcé ses partenariats dédiés aux fonctionnaires et déployé sa campagne estivale à destination des Marocains du Monde.

Des campagnes ont également été lancées en partenariat avec Visa et Mastercard afin de promouvoir l’utilisation des moyens de paiement à l’international.

L’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) figure également parmi les priorités de l’établissement. Dans ce cadre, Crédit du Maroc et AtlantaSanad Assurance ont organisé une rencontre-débat réunissant des dirigeants de PME autour des enjeux liés à l’attraction, à la fidélisation et à la protection des talents.

Enfin, la banque a renforcé son ancrage territorial à travers un partenariat avec Casablanca Marathon, qui prend désormais le nom de « Crédit du Maroc Casablanca Marathon ». Cette initiative vise à contribuer au rayonnement de la métropole et à promouvoir les activités sportives auprès de ses habitants.

Sur le volet du développement durable, Crédit du Maroc a également été distingué lors des GEFF Awards, organisés le 29 septembre. Cette distinction récompense sa contribution aux programmes Green Value Chain et GEFFII, déployés en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), à travers SME Finance and Development Morocco. Elle vient saluer l’engagement de la banque dans le financement de la transition verte et l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches de durabilité.