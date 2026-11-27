Le Groupe LabelVie inaugure officiellement Ain Sebaa Mall, un nouveau centre commercial situé au cœur de l’arrondissement de Aïn Sebaâ à Casablanca. Pensé comme une destination de proximité associant commerces, restauration, services et loisirs, ce nouvel espace s’inscrit dans la stratégie de développement territorial du Groupe et contribue au dynamisme économique et social de la région.

Réalisé en 24 mois, le projet représente un investissement de plus de 200 millions de dirhams, hors foncier. Le centre commercial développe une superficie de plus de 20 000 m², dont 25% sont consacrés aux activités de loisirs, de sport et de divertissement. Il contribue également à l’emploi local avec la création de 500 emplois directs et 100 emplois indirects, dans différents secteurs d’activité.

« L’ouverture de Ain Sebaa Mall répond à notre volonté de proposer des espaces commerciaux qui s’intègrent pleinement dans leur environnement et accompagnent l’évolution des territoires. Nous souhaitons faire de ce centre une adresse qui puisse accueillir aussi bien les habitants de Aïn Sebaâ que ceux des quartiers voisins, en leur offrant un choix varié de commerces, de restauration et d’activités de loisirs. Ce projet traduit également notre engagement en faveur de l’activité économique locale avec la création de 600 emplois directs et indirects », déclare Monsieur Naoufal Achour, Directeur Asset Management du Groupe LabelVie.

Une offre complète entre commerces, restauration et loisirs

Ain Sebaa Mall propose une offre commerciale diversifiée, avec une galerie marchande accueillant plusieurs enseignes nationales et internationales dans les univers du shopping, de la beauté, de la mode et de l’équipement de la personne et de la maison. Cette offre est complétée par plusieurs espaces de restauration et de cafés, ainsi que par Carrefour Hyper.

Le centre propose également différentes activités de loisirs destinées à toute la famille, avec un parc de loisirs indoor pour enfants, une salle de cinéma et un club de fitness.

Pour le confort des visiteurs, le centre dispose d’un parking souterrain sécurisé de 394 places, réparties sur deux niveaux, ainsi que d’espaces de commodités, dont une salle de prières.

Ain Sebaa Mall vient ainsi compléter les réalisations du Groupe LabelVie dans le développement d’espaces commerciaux modernes, conçus pour offrir aux visiteurs une expérience qui va au-delà du shopping.

À propos du Groupe LabelVie

Fondé en 1986 par des entrepreneurs marocains, le Groupe LabelVie est un acteur majeur de la grande distribution multiformat au Maroc, exploitant les enseignes Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Atacadao et Supeco à travers un réseau de 534 magasins répartis dans 44 villes. Coté à la Bourse de Casablanca, le Groupe figure parmi les principaux employeurs privés du pays, avec plus de 10 300 collaborateurs, dont certains sont devenus salariés actionnaires. Engagé en matière de responsabilité sociétale, LabelVie déploie une politique RSE intégrant les dimensions sociales, environnementales et de gouvernance.

Pour en savoir plus : www.labelvie.ma