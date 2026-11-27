Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert vendredi, son indice phare, le MASI, gagnant 0,64% à 16.676,73 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,37% à 1.244,61 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,91% à 1.252,50 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, progressait de 0,61% à 1.580,58 pts.

Aux valeurs individuelles, SMI (+5,08% à 3.995 DH), Minière Touissit (+5,05% à 3.288 DH), Managem (+3,39% à 1.190 DH), Disty Technologies (+3,1% à 349 DH) et Jet Energy (+2,87% à 207,9 DH) affichaient les plus fortes progressions.

À l’opposé, Med Paper (-6,09% à 20,66 DH), BMCI (-4,17% à 526 DH), T2S Group Holding (-1,09% à 200 DH), Douja Prom Addoha (-1,03% à 37,41 DH) et Risma (-0,95% à 302 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une note stable.