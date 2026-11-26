Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse jeudi, son indice phare, le MASI, avançant de 0,29% à 17.184,77 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,65% à 1.244,23 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 0,36% à 1.252,38 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, reculait de 0,09% à 1.565,25 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,15%.

S.L.