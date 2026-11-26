TIJARA – Fédération Nationale des Métiers de la Distribution et de l’Industrie et Distribution des Produits de Grande Consommation et PORTNET S.A. ont procédé à la signature d’une convention de partenariat visant à renforcer leur coopération en faveur de la modernisation du secteur de la distribution, de la digitalisation des opérations commerciales et de la fluidification de la chaîne logistique du commerce extérieur.

Signée par Ali TAZI, Président de TIJARA, et Youssef AHOUZI, Directeur Général de PORTNET S.A., cette convention traduit une ambition commune : accompagner les entreprises dans l’évolution de leurs pratiques, faciliter leur accès aux services numériques et contribuer à l’amélioration de leur compétitivité dans un environnement économique marqué par l’accélération des échanges et la transformation des chaînes d’approvisionnement.

Acteur essentiel de l’économie nationale, le secteur de la distribution occupe une position stratégique à l’interface de la production, de l’importation, de la logistique et de la consommation. Son évolution constitue un enjeu majeur pour la performance des circuits d’approvisionnement, la compétitivité des entreprises et le développement des échanges commerciaux du Maroc.

À travers cette convention, les deux partenaires entendent notamment promouvoir une utilisation élargie des services du Guichet Unique National du Commerce Extérieur PORTNET, en les adaptant davantage aux besoins opérationnels des entreprises de la distribution et de leurs partenaires logistiques.

La coopération portera notamment sur l’accompagnement technique des opérateurs, la simplification et la dématérialisation des procédures, le développement de solutions digitales adaptées aux métiers de la distribution, la formation des collaborateurs, ainsi que l’enrichissement de la plateforme PORTNET par de nouveaux services répondant aux besoins du secteur.

Un volet particulier sera consacré au renforcement de la contribution des entreprises de la distribution au développement des activités à l’export. Il s’agira notamment de mieux valoriser les capacités des opérateurs nationaux, de favoriser leur ouverture sur les marchés extérieurs et de renforcer les synergies avec les acteurs spécialisés dans la promotion du commerce international.

La convention prévoit également des actions conjointes de sensibilisation, de communication, de formation et de promotion des bonnes pratiques en matière de logistique durable. Les projets opérationnels issus de ce partenariat feront l’objet de dispositifs spécifiques définissant leurs modalités de réalisation, de pilotage et de financement.

Au-delà de la coopération institutionnelle, ce partenariat ambitionne d’établir une passerelle opérationnelle entre les solutions digitales de PORTNET et les réalités quotidiennes des entreprises de la distribution. Il s’inscrit dans une dynamique plus large d’amélioration du climat des affaires, de

modernisation de l’environnement commercial et de renforcement de l’intégration du Maroc dans les chaînes de valeur régionales et internationales.

Pour TIJARA et PORTNET S.A., l’enjeu est désormais de transformer cette convergence de volontés en réalisations concrètes, au service des entreprises, de la fluidité des échanges et de la compétitivité de l’économie nationale.