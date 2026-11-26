Economie
Devises: les cours de change de ce jeudi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 26 novembre :
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,0032 * 11,6254
1 DOLLAR U.S.A. 9,1171 * 10,5955
1 DOLLAR CANADIEN 6,411 * 7,4506
1 LIVRE STERLING 11,949 * 13,887
1 LIVRE GIBRALTAR 11,949 * 13,887
1 FRANC SUISSE 10,941 * 12,715
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4305 * 2,8247
1 DINAR KOWEITIEN 29,505 * 34,289
1 DIRHAM E.A.U. 2,4821 * 2,8847
1 RIYAL QATARI 2,5006 * 2,906
1 DINAR BAHREINI 24,177 * 28,097
100 YENS JAPONAIS 5,7282 * 6,6572
1 RIYAL OMANI 23,681 * 27,521
S.L.
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