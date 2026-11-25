Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative mercredi, son indice principal, le MASI, perdant 1,15% à 16.571,32 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 1,05% à 1.236,22 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a cédé 0,83% à 1.247,85 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a abandonné 1,46% à 1.566,67 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Sylviculture et papier » (+3,83%), « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (+0,87%) et « Transport » (+0,62%) ont signé les meilleures performances.

À l’inverse, les secteurs « Industrie pharmaceutique » (-6,93%), « Services de transport » (-3,34%) et « Électricité » (-2,89%) ont affiché les plus fortes baisses.

Les échanges ont atteint plus de 3,16 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur Managem (281,67 millions de dirhams -MDH-), Laprophan (73,82 MDH) et Sonasid (25,98 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie à plus de 968 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Med Paper (+3,83% à 21,7 DH), Disty Technologies (+2,87% à 348 DH), Sonasid (+2,82% à 1.825 DH), Rebab Company (+2,34% à 88,01 DH) et Microdata (+1,96% à 780 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’opposé, Laprophan (-12,02% à 300 DH), SMI (-9,98% à 3.852 DH), Minière Touissit (-7,97% à 3.037 DH), Lesieur Cristal (-4,83% à 266,1 DH) et Jet Energy (-4,22% à 202,1 DH) accusaient les plus fortes baisses.

S.L