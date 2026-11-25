Ithmar Capital qui préside, au nom du Royaume du Maroc, le Forum international des fonds souverains (IFSWF), représenté par son Directeur Général, Obaïd Amrane a pris part, au 18èmeSommet annuel de l’IFSWF, tenu à Athènes du 11 au 13 novembre 2026, autour du thème « Le capital souverain dans un monde fragmenté ».

Ce sommet s’est déroulé en présence des membres du Gouvernement de la République hellénique représenté par le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, le Vice-président du Gouvernement, Kostis Hatzidakis et le ministre des Finances et Président de l’Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis ainsi que par une délégation de haut niveau du Fonds Monétaire International conduite par le Premier directeur général adjoint, Dan Katz.

Réunissant près de 200 participants de 41 pays différents, parmi lesquels des présidents de conseil d’administration, des directeurs généraux et des représentants des instances de décision et d’orientation stratégique de fonds souverains, de fonds publics d’investissement, d’institutions financières internationales et d’organismes publics, le Sommet a été consacré aux mutations de l’environnement économique et géopolitique international et à leurs implications pour les investisseurs de long terme.

En écho au thème retenu, ce rendez-vous a rappelé la vocation du Forum. Dans un contexte de fragmentation géopolitique et économique, l’IFSWF demeure un espace de dialogue entre des institutions aux profils et aux horizons géographiques variés, réunies autour d’un référentiel commun : les Principes de Santiago, consacrés à la gouvernance, à la transparence et à la prudence d’investissement.

Les échanges ont notamment porté sur la résilience des institutions financières face aux chocs, les apports des technologies avancées et de l’intelligence artificielle aux métiers de l’investissement, la tokenisation et les actifs numériques, les stratégies d’allocation d’actifs.

Une place de choix a été réservée également aux rôles des investisseurs souverains africains dans le financement des infrastructures et de la transformation économique du continent, la mobilisation des capitaux institutionnels africains, les mécanismes de co-investissement transfrontaliers et les partenariats stratégiques à l’échelle continentale et internationale.

Cette 18ème édition a, par ailleurs connu l’élargissement de la base des membres du Forum, avec l’accueil de deux nouveaux fonds : l’Alberta Heritage Savings Trust Fund, du Canada, et le National Fund of the Republic, du Kazakhstan.

Elle a également officialisé le choix du Qatar comme pays hôte du 19ème Sommet Annuel de l’IFSWF qui se tiendra en 2027.

S.L.