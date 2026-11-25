La Bourse de Casablanca a ouvert en territoire négatif mercredi, son indice phare, le MASI, cédant 0,13% à 16.743,17 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,35% à 1.253,79 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, reculait de 0,43% à 1.252,84 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, lâchait 0,03% à 1.589,31 pts.

Aux valeurs individuelles, Laprophan (-10,41% à 305,5 DH), Taqa Morocco (-2,49% à 1.604 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,46% à 45,56 DH), CIH (-2,19% à 310,05 DH) et Managem (-2,18% à 1.165 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’opposé, Minière Touissit (+5,45% à 3.480 DH), Holcim Maroc (+5,3% à 1.688 DH), Med Paper (+5,26% à 22 DH), Delta Holding (+2,15% à 47,5 DH) et IB Maroc.com (+1,98% à 50,99 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

Mardi, le MASI avait terminé sur une perte de 0,7%.

S.L.