Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 25 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 25 novembre :
Devises Achat * Vente
1 EURO 9,9918 * 11,612
1 DOLLAR U.S.A. 9,1333 * 10,6143
1 DOLLAR CANADIEN 6,3927 * 7,4293
1 LIVRE STERLING 11,943 * 13,879
1 LIVRE GIBRALTAR 11,943 * 13,879
1 FRANC SUISSE 10,926 * 12,698
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4344 * 2,8292
1 DINAR KOWEITIEN 29,255 * 33,999
1 DIRHAM E.A.U. 2,4866 * 2,8898
1 RIYAL QATARI 2,5049 * 2,9111
1 DINAR BAHREINI 24,226 * 28,154
100 YENS JAPONAIS 5,7291 * 6,6581
1 RIYAL OMANI 23,723 * 27,569
S.L.
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