Economie
Clôture: la Bourse de Casablanca finit sur une note négative ce mardi
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative mardi, son indice principal, le MASI, perdant 0,7% à 16.764,82 points (pts).
Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,51% à 1.249,36 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a cédé 0,83% à 1.258,29 pts.
S.L.
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