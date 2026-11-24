Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative mardi, son indice principal, le MASI, perdant 0,7% à 16.764,82 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,51% à 1.249,36 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a cédé 0,83% à 1.258,29 pts.

S.L.