BMCE Capital poursuit sa transformation et structure une stratégie dédiée à l’intelligence artificielle, avec l’ambition de faire de cette technologie un levier durable d’innovation, de performance et de création de valeur dans ses métiers.

Cette stratégie porte l’ambition de renforcer la maturité de BMCE Capital en matière d’IA et d’accompagner l’évolution de ses activités. Elle repose sur trois dimensions complémentaires : la transformation des métiers, une organisation adaptée et des fondations technologiques robustes, sécurisées et évolutives.

L’intelligence artificielle est ainsi appelée à contribuer à plusieurs dimensions de l’activité, notamment l’aide à la décision, l’efficacité opérationnelle, la qualité de service et l’expérience client, tout en favorisant de nouvelles opportunités d’innovation. La démarche s’inscrit dans une trajectoire progressive, avec l’ambition d’ancrer durablement l’IA dans les pratiques de BMCE Capital.

Cette transformation s’accompagne d’une attention particulière portée à l’IA responsable. BMCE Capital a ainsi établi une Charte IA qui constitue un cadre de référence pour un usage sécurisé, conforme, responsable et éthique de l’intelligence artificielle.

Structurée autour de dix principes regroupés en quatre grandes familles « données, conformité, responsabilité et éthique », la Charte encadre notamment la protection des données, la sécurité, la transparence, l’équité et la supervision humaine.

Elle intègre également les principaux enjeux du cadre réglementaire marocain et européen applicable, tout en s’inscrivant dans une démarche permettant d’accompagner les évolutions à venir en matière d’intelligence artificielle et de protection des données.

La stratégie s’appuie par ailleurs sur une gouvernance dédiée, destinée à assurer un pilotage cohérent des initiatives IA, une maîtrise des risques et une intégration progressive de ces technologies dans les activités de BMCE Capital.

À travers cette démarche, BMCE Capital entend inscrire l’intelligence artificielle dans une dynamique de transformation durable, en conciliant innovation technologique, responsabilité et création de valeur, au service de ses clients, de ses collaborateurs et de l’évolution de ses métiers.