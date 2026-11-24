Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert mardi, son indice phare, le MASI, gagnant 0,11% à 16.901,23 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,39% à 1.260,66 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,1% à 1.270,13 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, progressait, quant à lui, de 0,1% à 1.596,41 pts.

Aux valeurs individuelles, Med Paper (+3,44% à 22,25 DH), Ciments du Maroc (+2,69% à 1.491 DH), HPS (+2,30% à 533 DH), Itissalat Al-Maghrib (+2,27% à 90 DH) et Alliances (+2,26% à 357,90 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, IB Maroc.com (-8,13% à 44,1 DH), M2M Group (-6,92% à 363 DH), S.M Monétique (-3,32% à 464,05 DH), Lesieur Cristal (-2,84% à 272 DH) et Fenie Brossette (-2,24% à 306 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,54%.

S.L.