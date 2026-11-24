Economie
Devises: les cours de change de ce mardi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 24 novembre :
Devises Achat Vente
1 EURO 9,9828 11,6016
1 DOLLAR U.S.A. 9,1459 10,6291
1 DOLLAR CANADIEN 6,3708 7,404
1 LIVRE STERLING 11,936 13,872
1 LIVRE GIBRALTAR 11,936 13,872
1 FRANC SUISSE 10,862 12,624
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4372 2,8324
1 DINAR KOWEITIEN 29,314 34,068
1 DIRHAM E.A.U. 2,4 2,8938
1 RIYAL QATARI 2,5085 2,9153
1 DINAR BAHREINI 24,254 28,187
100 YENS JAPONAIS 5,7428 6,674
1 RIYAL OMANI 23,756 27,608
S.L.
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