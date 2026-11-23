Atacadão accélère son maillage territorial avec l’ouverture d’un nouveau point de vente à Beni Khlef. Cette implantation porte à 25 le nombre de magasins de l’enseigne au Maroc, et permet de mettre son modèle de distribution à la disposition de nouveaux clients dans la région.

Déployé sur un terrain de 27 057 m², le nouveau site dispose d’une surface construite de 6 332 m² et d’un parking de 88 places dans le cadre de sa première phase d’aménagement. Le projet représente un investissement de 75 millions de dirhams et devrait générer 120 emplois directs et 100 emplois indirects.

À travers cette nouvelle implantation, Atacadão entend répondre aux besoins d’approvisionnement des professionnels, tout en proposant aux particuliers un espace où effectuer leurs achats. Le magasin rassemble une sélection de produits alimentaires et non alimentaires, permettant de couvrir différentes catégories de besoins dans un même lieu.

« Avec cette nouvelle ouverture à Beni Khlef, nous souhaitons mettre à la disposition des habitants et des professionnels de la région un espace proposant, en un même lieu, une large sélection de produits adaptés à leurs besoins. Nous veillons à offrir un assortiment diversifié à des prix accessibles, afin de faciliter les achats du quotidien et les approvisionnements des professionnels », déclare Hicham Yacoubi, Directeur Général Adjoint d’Atacadão.

Les atouts du modèle cash & carry

Le modèle cash & carry d’Atacadão repose sur une organisation en libre-service qui laisse à chaque client la liberté de choisir ses produits et les quantités souhaitées. Les professionnels peuvent ainsi gérer leurs approvisionnements en fonction des besoins de leur activité, tandis que les particuliers disposent de la même souplesse pour leurs achats personnels.

Cette approche associe diversité des références, liberté de choix et compétitivité des prix. Elle permet de répondre à des habitudes d’achat différentes au sein d’un même espace, sans distinction entre les besoins des professionnels et ceux des particuliers.

Avec l’ouverture de Beni Khlef, Atacadão met ainsi à disposition des habitants et des acteurs économiques de la région une nouvelle solution pour leurs achats et leurs approvisionnements.