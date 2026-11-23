Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative lundi, son indice principal, le MASI, perdant 0,54% à 16.882,6 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,95% à 1.255,72 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a cédé 0,17% à 1.268,82 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a abandonné 0,6% à 1.594,82 pts.

S.L.