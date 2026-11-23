Au terme de la Youth Entrepreneurship Celebration (YEC 2026), organisée par INJAZ Al-Arab du 16 au 18 novembre au Caire, LAMSA et ISHARATECH reviennent d’une expérience aussi exigeante que formatrice. Lauréates du Company Program 2026 au Maroc, ces deux Junior Entreprises ont présenté leurs innovations, confronté leurs idées à celles de jeunes entrepreneurs de la région et défendu leurs projets devant des jurys d’experts. Trois journées d’apprentissage, de rencontres et de dépassement de soi, au-delà du seul palmarès.

Deux équipes marocaines, deux innovations à défendre

LAMSA — Catégorie lycée · Meknès

Au Lycée Tarik Ibn Ziyad, l’équipe développe une alternative biodégradable au plastique, notamment à partir de pomme de terre. Au Caire, ses membres ont défendu la pertinence environnementale de leur solution, expliqué leur démarche et mesuré l’importance de convaincre au-delà de l’idée initiale.

ISHARATECH — Catégorie université · Marrakech

Issue de la Faculté des Sciences Semlalia (Université Cadi Ayyad), l’équipe propose une solution d’intelligence artificielle traduisant en temps réel la langue des signes, le texte et la voix. Sa participation a été l’occasion d’expliquer les usages de cette technologie inclusive et de défendre son modèle face à un regard extérieur exigeant.

Des ateliers internationaux aux échanges entre jeunes entrepreneurs

La YEC a offert aux deux équipes bien plus qu’une succession de présentations. Elles ont participé aux ateliers FedEx Global Possibilities et Starbucks Sustainability in Action, consacrés notamment aux perspectives entrepreneuriales et à la durabilité. Le parcours s’est poursuivi par des sessions adaptées à chaque catégorie : Mastercard Financial Empowerment pour LAMSA, ainsi que PMI Project Management Excellence et Investcorp Skills Enhancement pour ISHARATECH. Autant de rendez-vous pour approfondir leur réflexion sur la gestion d’un projet, les enjeux financiers et la transformation d’une innovation en proposition concrète.

Pour LAMSA comme pour ISHARATECH, les rencontres avec des intervenants internationaux et les échanges avec d’autres jeunes de la région ont aussi constitué un apprentissage humain : écouter des approches différentes, prendre du recul sur son propre projet et apprendre à le présenter avec davantage de clarté et d’assurance.

Le défi de la compétition : pitcher, convaincre, apprendre

Le 18 novembre, lors des visites de stands et de l’Innovation Showdown, les deux équipes ont présenté leur travail face à des jurys réunissant des professionnels et experts de l’écosystème entrepreneurial. Dans un exercice exigeant, elles ont dû synthétiser leur proposition de valeur, argumenter leurs choix et répondre aux questions du jury. La qualité des échanges et l’expertise mobilisée ont donné une portée particulièrement formatrice à cette confrontation régionale. LAMSA et ISHARATECH en ressortent avec une expérience du pitch, du dialogue et de l’évaluation qui enrichit leur parcours.

Trois regards sur une aventure humaine et entrepreneuriale

LAMSA : « Nous sommes venus au Caire avec un projet auquel nous croyons. Les ateliers nous ont appris à mieux expliquer notre solution et à réfléchir à son impact. Présenter LAMSA devant un jury et échanger avec d’autres équipes nous a donné une autre vision de ce que signifie entreprendre. »

ISHARATECH : « Défendre ISHARATECH devant des professionnels nous a poussés à aller plus loin dans nos réponses et à être plus précis sur notre technologie. Les rencontres et les défis des ateliers nous ont permis d’apprendre autrement, en confrontant nos idées à des regards nouveaux. »

Kenza Grefft Alami, Directrice déléguée d’INJAZ Al-Maghrib : « La richesse de cette participation se mesure à l’innovation et à l’impact social présentés par nos deux jeunes juniors entreprises lauréates de la compétition nationale du Company Program 2026 LAMSA et ISHARATECH. Cette expérience constitue une étape importante dans leur apprentissage entrepreneurial dans la mesure où ces jeunes ont pu défendre leurs innovations, dialoguer, pitcher avec des experts de haut niveau et ont représenté avec brio et le Maroc et l’essence du Company Program. »

Au-delà des résultats, une étape décisive dans leur parcours

Le parcours de LAMSA et d’ISHARATECH prolonge celui du Company Program d’INJAZ Al-Maghrib, qui accompagne les lycéens et étudiants d’établissements publics dans la création et le développement de leur Junior Entreprise. Des premières idées à la scène régionale, les deux équipes ont appris à travailler ensemble, à défendre une proposition de valeur et à s’adapter aux questions d’un public averti, avec l’appui d’enseignants et de bénévoles issus du monde professionnel.

INJAZ Al-Maghrib salue l’engagement et la maturité de ces jeunes entrepreneurs, remercie INJAZ Al-Arab pour l’organisation de la YEC, ainsi que les partenaires internationaux, les membres des jurys pour la qualité de leur accompagnement et de leurs échanges, et l’ensemble des enseignants et bénévoles qui rendent ces expériences possibles.