Peugeot RCZ Vision a été distingué le 17 novembre 2026 par la rédaction d’Auto Moto, en remportant le deuxième prix dans la catégorie « Concept Car de l’année ». Révélé en première mondiale au Mondial de l’Auto 2026 à Paris, le concept réinterprète avec modernité une silhouette emblématique de Peugeot et traduit la vision créative de la marque pour son design. Peugeot félicite également Citroën et son iconique 2CV pour le premier prix obtenu.

Un concept qui ouvre de nouvelles perspectives pour le design Peugeot

Révélé au public à l’occasion du Mondial de l’Auto 2026, Peugeot RCZ Vision renoue avec un nom et une silhouette qui occupent une place particulière dans l’histoire récente de la marque.

Loin d’un exercice nostalgique, ce concept propose une réinterprétation contemporaine et prospective de RCZ. Il puise dans les codes qui ont fait la singularité du modèle originel, son caractère, ses proportions et sa personnalité, pour les projeter dans une nouvelle vision du design Peugeot.

Avec Peugeot RCZ Vision, Peugeot réinterprète son héritage pour mieux se projeter vers l’avenir. Un concept aux lignes spectaculaires qui affirme la créativité de la marque et ouvre de nouvelles perspectives pour le design automobile français.

Le deuxième prix dans la catégorie « Concept Car de l’année » décerné par la rédaction du magazine Auto Moto vient ainsi reconnaître la force de cette démarche et le travail des équipes qui ont imaginé Peugeot RCZ Vision.

Avec ce concept, Peugeot ne se contente pas de revisiter une icône de son histoire récente : la marque s’appuie sur son héritage pour explorer de nouvelles perspectives et dessiner son futur.