Economie
Devises: les cours de change de ce lundi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 23 novembre :
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,0107 * 11,6341
1 DOLLAR U.S.A. 9,1064 * 10,5832
1 DOLLAR CANADIEN 6,3584 * 7,3894
1 LIVRE STERLING 11,954 * 13,892
1 LIVRE GIBRALTAR 11,954 * 13,892
1 FRANC SUISSE 10,867 * 12,629
1 RIYAL SAOUDIEN 2,427 * 2,8206
1 DINAR KOWEITIEN 29,215 * 33,953
1 DIRHAM E.A.U. 2,4792 * 2,8812
1 RIYAL QATARI 2,4981 * 2,9033
1 DINAR BAHREINI 24,136 * 28,05
100 YENS JAPONAIS 5,7241 * 6,6523
1 RIYAL OMANI 23,653 * 27,489
S.L.
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