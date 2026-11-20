Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative vendredi, son indice principal, le MASI, perdant 0,14% à 16.974,44 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,37% à 1.267,82 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,64% à 1.271,03 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a abandonné 0,56% à 1.604,39 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Mines » (-5,16%), « Chimie » (-2,66%) et « Distributeurs » (-2,21%) ont affiché les plus fortes baisses.

A l’inverse, les secteurs « Assurances » (+2,98%), « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+1,99%) et « Services de transport » (+1,67%) ont signé les meilleures performances.

Les échanges ont atteint plus de 303,26 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur Managem (45,68 MDH), SODEP-Marsa Maroc (45,14 MDH) et Jet Energy (36,91 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie à plus de 982,34 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Wafa Assurance (+5,65% à 5.500 DH), Maroc Leasing (+5,14% à 368 DH), Eqdom (+3,57% à 1.450 DH), Afriquia Gaz (+2,83% à 3.600 DH) et Jet Energy (+2,5% à 205 DH) ont réalisé les meilleures performances.

À l’opposé, Zellidja (-9,06% à 241 DH), SMI (-6,52% à 4.300 DH), Managem (-5,51% à 1.200 DH), Rebab Company (-4,44% à 86 DH) et S.M Monétique (-3,96% à 461 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L.