Le mercredi 25 novembre 2026, Campus Mag organise à Casablanca la cinquième édition de Meet Your School, le premier salon au Maroc dédié aux études supérieures francophones et anglophones. Écoles et universités marocaines et internationales seront réunies aux côtés de Campus France Maroc, EducationUSA et Amideast-TOEFL, partenaires institutionnels de l’événement.

Choisir ses études supérieures, c’est aussi choisir une langue d’enseignement, un environnement académique et parfois une destination. Entre cursus francophones et anglophones, établissements marocains et universités internationales, les possibilités se multiplient et les parcours se diversifient.

L’anglais occupe notamment une place croissante dans les aspirations des jeunes Marocains. Il représente pour beaucoup un levier d’accès aux études internationales, aux carrières ouvertes sur le monde et à de nouvelles perspectives professionnelles. Les choix d’orientation ne portent donc plus uniquement sur un diplôme, mais aussi sur la langue d’enseignement, la reconnaissance du cursus et les possibilités de mobilité qu’il offre.

« Le paysage de l’enseignement supérieur a profondément évolué. Les frontières entre les destinations, les langues et les modèles pédagogiques sont de plus en plus poreuses. Les étudiants marocains ont aujourd’hui besoin d’une information claire, mais aussi d’une vision d’ensemble pour faire des choix cohérents avec leurs ambitions. C’est précisément ce que nous voulons leur apporter avec Meet Your School », explique Youssef Ziraoui, fondateur de Campus Mag et organisateur de l’événement.

Inscriptions gratuites et obligatoires en cliquant ici.

Des grandes écoles françaises aux universités internationales

La France figurera parmi les destinations les plus représentées, avec plusieurs grandes écoles de commerce et de management, dont ESCP Business School, ESSEC, EDHEC, KEDGE Business School, TBS Education, EM Normandie, IÉSEG School of Management, Excelia, ICN Business School et Institut Mines-Télécom Business School.

Les écoles d’ingénieurs seront également représentées, avec notamment l’École nationale des ponts et chaussées, l’École centrale d’électronique (ECE), l’ESILV, ESAIP et bien d’autres.

L’Espagne sera notamment représentée par IE University, l’Universidad Alfonso X El Sabio et EU Business School. Du côté canadien, les visiteurs pourront rencontrer HEC Montréal, Polytechnique Montréal, l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université Concordia et le Collège La Cité. Coventry University et Cardiff University représenteront le Royaume-Uni.

Cette diversité géographique permettra aux candidats de comparer différentes destinations, langues d’enseignement et approches pédagogiques. Les échanges porteront notamment sur les programmes, les conditions d’admission, les candidatures et les possibilités de poursuite d’études après le baccalauréat.

Le Maroc aussi à l’honneur

Les établissements implantés au Maroc occuperont également une place importante dans cette édition, avec notamment Al Akhawayn University, l’Université Internationale HEM, l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), Centrale Casablanca, Rabat Business School, EIGSI Casablanca, la Prépa La Résidence et Clermont School of Business, représentée par son campus de Marrakech.

Meet Your School ne se limite donc pas à la préparation d’un départ à l’étranger. Le salon permettra aussi aux jeunes de comparer les possibilités offertes au Maroc avec celles proposées par les établissements internationaux, en fonction de leurs ambitions académiques et professionnelles.

L’offre sera complétée par des établissements spécialisés dans des secteurs particuliers. Les métiers de l’hôtellerie et de l’accueil seront représentés par EHL Hospitality Business School et Le Cordon Bleu. Les formations en design compteront notamment Domus Academy, Istituto Marangoni et NABA.

Des partenaires institutionnels pour accompagner les projets à l’international

Campus France Maroc, EducationUSA et Amideast-TOEFL prendront part à cette édition en qualité de partenaires institutionnels.

Campus France Maroc informera les visiteurs sur les possibilités d’études en France, tandis qu’EducationUSA présentera les opportunités de formation aux États-Unis. Amideast-TOEFL apportera son expertise autour de la préparation linguistique et des tests d’anglais nécessaires pour intégrer de nombreux cursus internationaux.

Leur présence permettra aux lycéens, aux étudiants et à leurs familles d’obtenir des informations concrètes sur les démarches de candidature, les conditions d’admission et les exigences linguistiques propres aux différentes destinations.

« Depuis sa création, Meet Your School s’est construit autour d’un positionnement singulier : réunir dans un même espace les formations francophones et anglophones, les établissements marocains et internationaux. Cette diversité est essentielle, car les choix d’orientation ne peuvent plus se résumer à une destination ou à un diplôme. Nous voulons donner aux familles une lecture plus large des possibilités qui s’offrent à elles et permettre aux étudiants de penser leur avenir sans se fixer de frontières », souligne Youssef Ziraoui.

Avec cette cinquième édition, Meet Your School entend réunir dans un même espace les acteurs de l’enseignement supérieur francophone et anglophone, et donner aux jeunes les moyens de construire leur parcours en connaissance de cause.

Meet Your School 2026 — Mercredi 25 novembre, de 14 h à 17 h 30, à l’Église du Sacré-Cœur de Casablanca. Entrée gratuite sur inscription.