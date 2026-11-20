La Fédération de la Chimie et de la Parachimie (FCP) organise, le mercredi 2 décembre 2026 à

Casablanca, la 22e édition de son workshop, placée sous le thème « Industrie chimique et

développement des régions : mettre la réglementation au service du développement industriel et

de la souveraineté du Maroc ».

Pouvoirs publics, acteurs régionaux et industriels y sont attendus pour débattre des leviers réglementaires du développement industriel dans les territoires. L’industrie chimique constitue un levier essentiel de la souveraineté industrielle du Maroc. En fournissant matières premières et solutions à de nombreuses filières, elle contribue directement à l’intégration industrielle, à la création de valeur et au développement des régions. Son essor suppose toutefois un cadre réglementaire à jour, lisible et adapté : conditions d’installation, procédures, offre foncière et plateformes industrielles compatibles avec les spécificités du secteur.

C’est autour de cette question centrale que la FCP réunira l’ensemble des parties prenantes : comment moderniser le cadre des installations classées, et celui de la chimie en particulier, pour accompagner leur développement dans les régions et celui du pays ?

Les travaux s’articuleront autour de deux axes :

• Moderniser la réglementation, afin de faciliter l’installation et le développement des industries, d’attirer l’investissement et de créer richesse et emplois dans les régions ;

• Structurer les écosystèmes, en renforçant l’intégration industrielle, les chaînes de valeur et les

plateformes industrielles, dans un cadre sûr et durable, gage d’acceptabilité sociale.

Après la séance d’ouverture présidée par M. Abed Chagar, Président de la FCP, trois interventions

d’experts poseront les enjeux : de l’industrie chimique comme levier de compétitivité et de

souveraineté industrielle ; de l’état du cadre réglementaire des établissements classés au Maroc et

un expert international en gestion des risques, partagera l’expérience du modèle europèen,

particulièrement le modèle français, des installations classées.

L’industrie en générale, et particulièrement l’industrie chimique, a besoin d’un cadre réglementaire

moderne et lisible pour investir dans les régions. Cette rencontre ambitionne en effet de dégager

des recommandations opérationnelles pour mettre à niveau la réglementation, améliorer la

coordination entre les intervenants et favoriser l’accueil des investissements industriels, chimiques en

particulier, dans les régions du Royaume.

Informations pratiques

• Date : mercredi 2 décembre 2026, de 9h00 à 13h15

• Lieu : Marriott, Casablanca