SuperNova ouvrira ses premiers points de vente à Casablanca et à Rabat en décembre 2026. L’enseigne prévoit une présence dans trois villes du Royaume en 2027 et vise un réseau de près de huit points de vente d’ici un an.

SuperNova annonce l’ouverture simultanée de ses premiers points de vente à Casablanca et à Rabat en décembre prochain. L’enseigne réunira les métiers d’importateur et de distributeur, avec l’ambition de proposer une nouvelle façon de découvrir et de vivre la mobilité au Maroc.

SuperNova donnera accès à de nouvelles marques automobiles et proposera des véhicules adaptés à différents budgets et usages.

Des showrooms conçus comme de véritables lieux de vie et d’expérience

Le concept de SuperNova se traduit dans la conception de ses showrooms, qui associeront espaces d’exposition et d’essai, lieux de rencontre et espaces de coworking. Environnements de travail connectés et programmation d’événements artistiques, professionnels et sportifs enrichiront l’expérience des visiteurs.

Au-delà de l’offre automobile, SuperNova souhaite créer une communauté autour de la mobilité et de ses différents enjeux : innovation, transition énergétique, évolution des usages, accessibilité et nouvelles façons de se déplacer. Baptisés les « Novas », les membres de cette communauté bénéficieront d’avantages exclusifs et d’invitations à des événements et à des expériences dédiées au Maroc et à l’international. « Les showrooms seront les lieux de rencontre de cette communauté, où clients, passionnés, professionnels et partenaires pourront partager leurs expériences et faire émerger de nouvelles idées » déclare Reda Raki, Directeur Business Développement de SuperNova.

Un modèle d’importateur intégré, du constructeur au client

SuperNova assurera, en lien direct avec les constructeurs, le développement des marques qu’elle introduira sur le marché marocain. Son périmètre couvrira la sélection des modèles et des versions adaptés au marché, la politique commerciale, l’approvisionnement, et le service après-vente.

Essais, solutions de financement et services après-vente accompagneront les clients dans le choix, l’acquisition et l’utilisation de leur véhicule.

La diversité de l’offre, la disponibilité des pièces détachées et la qualité du service après-vente seront au cœur de cette organisation, afin d’instaurer une relation de confiance durable avec les clients.

Un portefeuille adapté à la diversité des usages et des budgets

SuperNova construit son portefeuille autour de marques complémentaires, sélectionnées pour répondre à différents profils, attentes et budgets.

Le design, l’élégance, le confort, les équipements et les technologies utiles constituent les principaux critères de cette sélection. L’offre couvrira progressivement différentes motorisations : thermiques, hybrides, hybrides rechargeables et entièrement électriques.

Des services intégrés pour simplifier la mobilité au quotidien

Au-delà de la commercialisation des véhicules, SuperNova proposera une offre de services destinée à faciliter leur acquisition et leur utilisation au quotidien.

Les clients bénéficieront notamment de possibilités d’essai à domicile ou sur leur lieu de travail, de solutions de financement et d’assurance intégrées, ainsi que de dispositifs de reprise de leur ancien véhicule, accompagnés d’offres de bonus de reprise.

Pour certains véhicules électrifiés, l’offre comprendra également une borne de recharge offerte, avec un engagement d’installation sous 48 heures, selon les conditions du service.

L’accompagnement se poursuivra après la livraison à travers le service après-vente et plusieurs dispositifs de mobilité : mise à disposition d’un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation prolongée pendant la période de garantie, service de raccompagnement dans un rayon de 20 km après le dépôt du véhicule à l’atelier et accès à la location courte durée avec une remise de 15 % pour les clients SuperNova.

En réunissant ces prestations, l’enseigne entend construire une relation client fondée sur l’efficacité, la simplicité, la transparence et la continuité de service, de la découverte du véhicule à son entretien.

Des équipes expérimentées, au service des clients

SuperNova s’appuie sur un top management et des équipes qui disposent d’une longue expérience dans la distribution automobile et dans le service après-vente. Importation, développement de réseaux, relation client, gestion des pièces de rechange et organisation de l’atelier : ce savoir-faire, éprouvé sur le marché marocain, permettra à SuperNova d’introduire de nouvelles marques dans le respect des normes constructeur en assurant à ses clients un accompagnement de qualité.

SuperNova dévoilera en décembre prochain la première marque automobile de son portefeuille au Maroc. Sa commercialisation débutera le même mois, avec l’ouverture des premiers points de vente à Casablanca et à Rabat.