TAMWILCOM a procédé, ce jeudi à Casablanca, au lancement officiel de « Tamwil Moumtaz », une nouvelle offre de cofinancement destinée à faciliter l’accès des entreprises au financement et à soutenir leurs projets d’investissement.

Organisée en marge de la huitième escale de sa tournée régionale, cette cérémonie a également été marquée par la signature de deux conventions de partenariat avec l’Association des Femmes Cheffes d’Entreprises du Maroc (AFEM) et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE), en vue de renforcer la promotion de cette nouvelle offre et d’en élargir l’accès auprès des entreprises ciblées.

Présidée par M. Saïd JABRANI, Directeur Général de TAMWILCOM, cette rencontre traduit la volonté de l’institution d’accompagner le lancement de nouvelles solutions de financement par une mobilisation active des partenaires de l’écosystème entrepreneurial, afin d’en favoriser l’appropriation et le déploiement effectif dans les différentes régions du Royaume.

Déployée en partenariat avec les établissements bancaires, « Tamwil Moumtaz » s’adresse à trois catégories prioritaires : les femmes cheffes d’entreprises, les Marocains du Monde porteurs de projets d’investissement et les entreprises engagées dans des investissements verts et durables. Cette offre leur permet de bénéficier de conditions de financement préférentielles, en terme de taux avantageux.

Deux partenariats pour accélérer le déploiement de l’offre

Afin de renforcer la portée de cette nouvelle offre et de faciliter son accès aux bénéficiaires ciblés, TAMWILCOM a conclu deux conventions avec des acteurs de référence intervenant dans les domaines de l’entrepreneuriat féminin et de la transition énergétique.

La première convention, signée avec l’Association des Femmes Cheffes d’Entreprises du Maroc (AFEM), représentée par sa Présidente, Mme Chaibia BALBZIOUI ALAOUI, vise à renforcer l’accès des entreprises féminines aux solutions de financement et à soutenir leur accompagnement. Ce partenariat ambitionne notamment de favoriser la sensibilisation et l’orientation des femmes entrepreneures vers les dispositifs adaptés à leurs besoins, afin de soutenir le développement et la pérennisation de leurs activités dans les différentes régions du Royaume.

La seconde convention, conclue avec l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE), représentée par son Directeur Général, M. Mohamed BENYAHIA, porte sur le renforcement de la coopération en matière de financement des TPME porteuses de projets verts. Elle vise à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et à faciliter l’accès des entreprises concernées aux solutions de financement adaptées à leurs projets, contribuant ainsi à la dynamique de transition énergétique.

À travers ces deux partenariats, TAMWILCOM entend mobiliser les expertises et les réseaux de ses partenaires pour mieux faire connaître l’offre « Tamwil Moumtaz », favoriser l’identification et l’orientation des entreprises éligibles et encourager la concrétisation de nouveaux projets d’investissement. Ces collaborations constituent ainsi des leviers complémentaires pour élargir la portée de l’offre et renforcer son impact auprès des bénéficiaires ciblés.

Une initiative inscrite dans les ambitions de JOSSOUR 2030

Le lancement de « Tamwil Moumtaz » et la consolidation de ces partenariats s’inscrivent dans les orientations de JOSSOUR 2030, le plan stratégique 2026-2030 de TAMWILCOM, qui accorde une place prioritaire au développement et à la diversification des solutions de cofinancement. Cette démarche traduit l’ambition de l’institution de proposer des mécanismes de financement plus inclusifs, adaptés aux besoins des entreprises et contribuant à la dynamisation de l’investissement productif dans les territoires.

À cette occasion, M. Saïd JABRANI, Directeur Général de TAMWILCOM, a déclaré :

« À travers le lancement de Tamwil Moumtaz et les partenariats que nous établissons aujourd’hui avec l’AFEM et l’AMEE, nous faisons le choix d’associer le développement de nouvelles solutions de financement à une mobilisation concrète des acteurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain. Notre ambition est de faciliter l’accès à cette offre pour les bénéficiaires auxquels elle s’adresse et de favoriser la concrétisation de projets d’investissement porteurs de valeur, d’emplois et de développement durable dans les différentes régions du Royaume. »