Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse vendredi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,20% à 16.963,37 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,17% à 1.265,29 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, cédait 0,23% à 1.276,30 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, lâchait 0,35% à 1.607,86 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses étaient accusées par Zellidja (-9,98% à 238,55 DH), M2M Group (-8,05% à 362,3 DH), Lesieur Cristal (-3,54% à 270,1 DH), BMCI (-3,38% à 541 DH) et S2M (-3,26% à 4.450 DH).

Les plus fortes hausses étaient enregistrées par TAQA Morocco (+4,19% à 1.740 DH), Delta Holding (+2,71% à 48,89 DH), Jet Contractors (+1,35% à 1.580 DH), Salafin (+1,20% à 421 DH) et Itissalat Al-Maghrib (+0,99% à 89,9 DH).

Jeudi, le MASI avait terminé sur une perte de 1,37%.

S.L.