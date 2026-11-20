Economie
Devises vs Dirham: les cours du vendredi 20 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 20 novembre.
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,0047 * 11,6271
1 DOLLAR U.S.A. 9,115 * 10,5932
1 DOLLAR CANADIEN 6,3634 * 7,3954
1 LIVRE STERLING 11,952 * 13,89
1 LIVRE GIBRALTAR 11,952 * 13,89
1 FRANC SUISSE 10,821 * 12,575
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4294 * 2,8234
1 DINAR KOWEITIEN 29,243 * 33,985
1 DIRHAM E.A.U. 2,4816 * 2,884
1 RIYAL QATARI 2,5005 * 2,9059
1 DINAR BAHREINI 24,158 * 28,076
100 YENS JAPONAIS 5,7298 * 6,659
1 RIYAL OMANI 23,675 * 27,515
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