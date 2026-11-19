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Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative jeudi, son indice principal, le MASI, perdant 1,37% à 16.997,89 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,75% à 1.263,11 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a cédé 1,77% à 1.279,28 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a abandonné 1,17% à 1.613,47 pts.