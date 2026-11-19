Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du Département de la cheffe du gouvernement, M. Youssef El Hassani a été nommé secrétaire général des services de la cheffe du gouvernement, indique un communiqué du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Porte-parole du gouvernement.

Concernant le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, il a été procédé à la nomination de M. Khalil Belkamel, en tant que directeur de l’Agence urbaine de Larache-Ouezzane, ajoute le communiqué.

S’agissant du Haut-Commissariat au Plan, M. Khalil Said a été nommé directeur de l’École des sciences de l’information (ESI).