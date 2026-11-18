Nouvelle consécration internationale pour le Maroc. Younes El Mechrafi, Directeur Général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), a été réélu au poste de Senior Vice-Président de la World Lottery Association (WLA), à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’organisation tenue le 12 novembre à Sydney, en Australie, en marge du World Lottery Summit 2026.

El Mechrafi siègera au comité exécutif pour un mandat de deux ans aux côtés de 14 autres membres. Cette troisième élection consécutive constitue une reconnaissance internationale supplémentaire du rôle de la MDJS au sein de la communauté mondiale des loteries. La MDJS voit ainsi son expertise et son engagement constant en faveur de la bonne gouvernance, de la protection de l’intégrité du sport et de la promotion du jeu responsable une nouvelle fois reconnus par ses pairs.

Membre du Comité exécutif de la World Lottery Association (WLA) depuis 2014, Younes El Mechrafi a présidé son Comité d’audit de 2018 à 2024 et siège également, depuis 2018, au sein du Betting Integrity on Sports & Horse Racing Committee. Élu Vice-Président de la WLA en 2022, puis réélu en 2024, il a été élu Senior Vice-Président en 2025, poursuivant ainsi plus d’une décennie d’engagement au sein des instances dirigeantes de l’organisation.

Cette réélection intervient dans le cadre du World Lottery Summit 2026, placé sous le thème « United in Purpose : Driving Change and Building Resilience ». Réunissant les principaux acteurs internationaux du secteur, cette édition a notamment mis en lumière les transformations liées à l’innovation et à l’intelligence artificielle, les enjeux de protection des joueurs, de lutte contre les opérateurs illégaux, de sécurité et d’intégrité sportive, ainsi que la nécessité de renforcer la résilience et la responsabilité des opérateurs.

Ces grandes orientations rejoignent les engagements de la MDJS, qui inscrit son action dans une démarche de responsabilité, de transparence et de contribution au financement du sport marocain dont elle est le principal bailleur de fonds à travers le Fond National du Développement du Sport (FNDS). Sa présence active au sein des instances internationales témoigne de sa volonté de contribuer activement aux réflexions qui accompagnent l’évolution du secteur, tout en favorisant le partage d’expertises et la diffusion de pratiques responsables.

La World Lottery Association (WLA) est une organisation professionnelle internationale rassemblant des opérateurs de loteries et de paris sportifs réglementés à travers le monde. Elle œuvre à la promotion de standards exigeants en matière de jeu responsable, de sécurité, de bonne gouvernance et de gestion des risques, dans une perspective de contribution à l’intérêt général.

Younes El Mechrafi est également membre fondateur, depuis 2015, du Comité exécutif de United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS), anciennement Global Lottery Monitoring System (GLMS). Réélu à cette instance en septembre 2025, il contribue, à travers ce mandat, à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et les paris illégaux au niveau mondial.