Simple., la néobanque du groupe Attijariwafa bank, enrichit son offre avec Simple Share. Cette fonctionnalité permet aux clients d’inviter leurs proches à rejoindre la néobanque et de bénéficier des avantages prévus par le programme de parrainage.

Le dispositif s’appuie sur la recommandation entre proches pour faire découvrir ses services à de nouveaux utilisateurs. Intégré à l’expérience bancaire digitale, il donne aux clients la possibilité de partager leur expérience avec leur entourage, tout en étant récompensés selon les conditions du programme.

Avec Simple Share, la néobanque entend faire de la satisfaction de ses utilisateurs un levier de développement. Au-delà du parrainage, cette initiative traduit l’ambition de Simple de construire une banque communautaire, ouverte à tous, où chaque client contribue à faire grandir une communauté autour d’une expérience bancaire simple et accessible. Une vision qui dépasse les services bancaires traditionnels, avec la volonté de faciliter l’accès à un écosystème de produits et de services utiles au quotidien.