Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en baisse mardi, son indice principal, le MASI, cédant 0,03% à 17.234,8 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,02% à 1.272,68 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,02% à 1.302,36 pts .

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a, quant à lui, reculé de 0,48% à 1.632,58 pts.

S.L