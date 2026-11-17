Avec la nouvelle série Find X10, OPPO franchit une nouvelle étape dans sa vision du smartphone haut de gamme. Portée par les avancées de la photographie mobile, la puissance de ses composants et une intelligence artificielle toujours plus intégrée à l’expérience utilisateur, cette génération réunit des innovations conçues pour repousser les limites de la création et simplifier les usages au quotidien.

Déclinée en deux modèles, Find X10 et Find X10 Pro Max, la série place la photographie au cœur de ses évolutions. Grâce à sa collaboration avec Hasselblad, OPPO associe des capteurs haute résolution à un traitement d’image de nouvelle génération, capable de restituer les couleurs, les détails et les contrastes avec davantage de précision. À ces performances s’ajoutent une autonomie renforcée, des capacités vidéo avancées et ColorOS 17, dont les nouvelles fonctionnalités intelligentes rendent les interactions plus fluides et intuitives.

Avec cette gamme, OPPO entend répondre aux attentes d’utilisateurs qui recherchent bien plus qu’un smartphone performant : un appareil polyvalent, capable d’accompagner leur créativité, leurs activités professionnelles et leurs moments de vie, tout en offrant une expérience premium à la hauteur de leurs exigences.

Find X10 Pro Max, le premier système à triple caméra de 200 mégapixels de l’industrie

La photographie constitue le premier terrain d’expression de cette démarche. Avec le Find X10 Pro Max, OPPO introduit, selon le constructeur, une première dans l’industrie : un système photographique réunissant trois caméras arrière de 200 mégapixels, couvrant l’ultra grand-angle, l’appareil principal et le téléobjectif. Le Find X10 intègre, pour sa part, deux caméras arrière de 200 mégapixels. Cette configuration permet de couvrir des scènes variées, des portraits de famille aux paysages, en passant par les détails d’une architecture ou les prises de vue à distance. Les modes haute résolution sont accompagnés de réglages plus légers pour limiter le poids des fichiers dans les usages courants.

Le partenariat avec Hasselblad ne se limite pas à la résolution. OPPO met l’accent sur le rendu colorimétrique, la gestion des contrastes et la préservation des textures avec LUMO True Image Engine. Le système est conçu pour mieux restituer les nuances d’une scène, notamment lorsque la lumière se révèle difficile à maîtriser. Le Find X10 Pro Max intègre en outre un capteur principal Samsung ISOCELL HPC doté de la technologie DeepPix, ainsi qu’un téléobjectif capable de réaliser des photographies rapprochées. Ces choix visent à rendre la photographie plus polyvalente et plus spontanée.

Cette ambition se prolonge dans la vidéo. Les deux modèles prennent en charge des formats d’enregistrement avancés, dont la 4K et la 8K selon les appareils et les modes. Le Pro Max propose également Dolby Vision, O-Log2 et Open Gate Capture pour les utilisateurs qui souhaitent travailler plus finement la couleur ou adapter leurs images à différents écrans. OPPO a engagé des collaborations autour de l’application Blackmagic Camera et de l’optimisation du partage sur Instagram. Les technologies de création rejoignent ainsi les habitudes de publication devenues courantes sur les plateformes numériques.

Une expérience rapide, sans multiplier les gestes

Un bon appareil photo ne suffit cependant pas à définir l’expérience premium. La réactivité du téléphone compte tout autant lorsqu’il faut passer d’un message à une visioconférence, d’une application de navigation à un document ou d’une prise de vue à son partage. La série Find X10 repose sur des plateformes MediaTek distinctes : Dimensity 9600M pour le Find X10 et Dimensity 9600 Pro pour le Find X10 Pro Max. OPPO les associe à un système de refroidissement par chambre à vapeur, destiné à favoriser une utilisation régulière lors des tâches exigeantes.

Les écrans LTPO affichent un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 144 Hz. Leur luminosité maximale annoncée atteint 3 600 nits, tandis que la prise en charge de l’espace BT.2020 vise une palette étendue pour les contenus visuels. L’autonomie repose sur des batteries silicium-carbone de grande capacité, comprises selon les marchés entre 7 150 et 8 000 mAh, avec recharge filaire SUPERVOOC de 80 W et recharge sans fil AIRVOOC de 50 W. Les caractéristiques exactes dépendront des versions commercialisées et les résultats d’autonomie des usages réels.

L’intelligence artificielle devient un outil du quotidien

Avec ColorOS 17, OPPO souhaite également simplifier les interactions. Le système réunit une interface repensée et deux moteurs d’optimisation, Luminous Rendering Engine et Laminar Flow Engine, destinés à rendre les transitions et la gestion des ressources plus fluides. Selon les mesures de ses laboratoires, OPPO annonce une stabilité accrue lors du lancement des applications et un chargement plus rapide des miniatures de la galerie. Ces résultats sont issus de tests constructeur et peuvent varier avec les conditions d’utilisation.

L’intelligence artificielle prend une dimension plus pratique. AI Photo Agent peut accompagner l’édition d’une image grâce à des instructions en langage naturel. Style Match vise à retrouver une ambiance colorimétrique à partir d’une photographie de référence. De son côté, AI Mind Pilot, avec Agent Mode, cherche à enchaîner plusieurs opérations à partir d’une demande : consulter des fichiers, organiser des documents, rechercher des informations ou préparer un support. Cette évolution répond à un enjeu simple : réduire le nombre de manipulations nécessaires pour accomplir une tâche courante.

La question des données accompagne ces nouveaux usages. OPPO présente notamment Private Computing Cloud, conçu pour associer certaines opérations d’intelligence artificielle dans le cloud à des mécanismes de chiffrement et de protection des informations. La disponibilité et les modalités de fonctionnement de plusieurs fonctionnalités pourront toutefois varier selon les marchés. La promesse reste celle d’une expérience plus intuitive, dans laquelle la technologie sert l’usage plutôt que l’inverse.

Une nouvelle expression du smartphone haut de gamme

Avec la série Find X10, OPPO confirme sa volonté de repousser les possibilités du smartphone haut de gamme, en plaçant l’innovation au service des usages quotidiens. La photographie de précision, les performances vidéo, la fluidité de ColorOS 17 et les fonctionnalités d’intelligence artificielle s’associent pour offrir une expérience à la fois intuitive, polyvalente et créative.

Cette nouvelle génération démontre également l’ambition d’OPPO de rendre les technologies les plus avancées accessibles à travers des expériences simples et naturelles. Qu’il s’agisse d’immortaliser un moment, de produire des contenus de qualité professionnelle ou de gérer plusieurs activités simultanément, les Find X10 et Find X10 Pro Max ouvrent de nouvelles perspectives aux utilisateurs les plus exigeants.

S.L.