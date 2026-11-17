TAMWILCOM a été distinguée lors de la cérémonie des Startup Ecosystem Stars (SES) Awards 2026, organisée à l’université Stanford,en Californie. Cette reconnaissance internationale vient saluer l’engagement de l’institution en faveur du financement de l’innovation et sa contribution au développement et au rayonnement de l’écosystème des startups au Maroc.

Lancé en 2023 par Mind the Bridge, en partenariat avec la Chambre de commerce internationale (ICC), Startup Ecosystem Stars Awards récompense les organisations publiques et les acteurs qui contribuent activement au développement des écosystèmes d’innovation à travers le monde. Il met à l’honneur les politiques publiques, initiatives et programmes à fort impact en faveur de l’entrepreneuriat innovant, de l’investissement, du développement des talents, ainsi que de l’internationalisation des écosystèmes d’innovation.

À cette occasion, TAMWILCOM s’est vu décerner le prix « Startup Ecosystem Stars» (SES) 2026, dans la catégorie « Outstanding Investment Boost – Energizing the Local Venture Capital Landscape by attracting local and foreign direct investments (FDIs) », en reconnaissance de ses réalisations majeures dans la structuration de l’écosystème des startups au Maroc et de son rôle de catalyseur du financement de l’innovation.

Cette distinction met également en lumière les stratégies publiques portées par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Performance Publique, ainsi que par le Ministère de l’Intelligence Artificielle, de la Transformation Numérique et de la Réforme de l’Administration, et déployés par TAMWILCOM pour développer l’écosystème nationale des startups innovantes, et renforcer l’attractivité du Maroc auprès des fonds de capital-risque nationaux et internationaux.

Elle témoigne par ailleurs de la pertinence des mécanismes de financement mis en place par l’institution pour répondre aux besoins des startups à leurs différentes phases de maturité et de développement, faciliter l’accès au financement des entrepreneurs innovants, et soutenir l’émergence et la croissance de projets à fort potentiel, en mobilisant les acteurs publics et privés de l’écosystème.

À travers cette reconnaissance internationale, TAMWILCOM réaffirme son engagement à poursuivre son action en faveur d’un écosystème entrepreneurial dynamique, inclusif et créateur de valeur, contribuant à la consolidation du tissu économique national et au rayonnement du Maroc en tant que terre d’innovation et d’entrepreneuriat.