Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert mardi, son indice phare, le MASI, gagnant 0,23% à 17.278,53 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,29% à 1.276,12 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,32% à 1.306,75 pts

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, régressait, quant à lui, de 0,16% à 1.637,72 pts.

Aux valeurs individuelles, IB Maroc.com (+9,99% à 52,3 DH), Stroc Industrie (+4,22% à 159,45 DH), Ciments du Maroc (+3,14% à 1.509 DH), CDM (+2,81% à 950 DH) et Fenie Brossette (+2,78% à 328,90 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Microdata (-3,72% à 751 DH), Minière Touissit (-2,11% à 3.475 DH), Colorado (-2,08% à 73,3 DH), Cartier Saada (-2,06% à 19,04 DH) et Ennakl (-1,74% à 46,18 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,63%.

S.L.